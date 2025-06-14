"Arkadaşım Robot" kısa hikaye yarışmasının ödül töreni İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika
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"Arkadaşım Robot" kısa hikaye yarışmasının ödül töreni İstanbul'da düzenlendi

"Arkadaşım Robot" kısa hikaye yarışmasının ödül töreni İstanbul\'da düzenlendi
14.06.2025 12:30
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Albayrak Medya Grubunun Bilge Çocuk dergisince Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Arkadaşım Robot" kısa hikaye yarışmasının ödül töreni İstanbul'da yapıldı.

Albayrak Medya Grubunun Bilge Çocuk dergisince Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Arkadaşım Robot" kısa hikaye yarışmasının ödül töreni İstanbul'da yapıldı.

Yaklaşık 18 bin okulda duyurulan yarışmanın Vialand Tema Park'taki ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çocukların hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ettiğini aktardı.

Macit, "Bakın, hayal ettiler, peşinden gittiler. Alper Gezeravcı da Tuva (astronot Tuva Cihangir Atasever) abiniz de uzaya çıktılar. İşte bugün Türkiye onların hayalleri ve hayallerinin takibi sayesinde uzayda. Selçuk (Bayraktar) abiniz, Haluk (Bayraktar) abiniz hayal etti, hayallerinin peşinden gitti. Bugün Türkiye, gökyüzünün hakimi oldu. Yine abileriniz, ablalarınız hayal ettiler. Anadolularla, Barbaroslarla, Fatihlerle bugün Türkiye denizlerin hakimi oldu. Yine abileriniz, ablalarınız hayal ettiler, hayallerinin peşinden gittiler. Togg'la beraber Türkiye bugün yolların hakimi oldu." diye konuştu.

Macit, çocukların hayallerinin peşinden gitmesi için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

Bunları yaparken çocuklardan mutlaka iyi insan olmalarını ve ülkesini sevmelerini istediklerini dile getiren Macit, "Ülkemiz, annemiz ve babamız, kendimiz için iyi insan olmaya gayret edeceğiz. Evet, derslerimizi çalışacağız ama derslerin dışında spor yapacağız, kitap okuyacağız, ders dışı aktiviteler yapacağız, eğleneceğiz ama iyi bir insan olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Macit, teknolojiyi mutlaka kullanmak gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bakın tüm sınıflarımızda internet, akıllı tahta var. Şimdi okullarımıza yenilikçi sınıflar kuruyoruz. Bilgisayarlar, 3D boyutlu yazıcılar, robotik kodlama kitleri... Ama yine sizlerden bir ricamız var. Sadece teknolojiyi kullanmayacağız, teknolojiyi üreteceğiz. Teknolojiyi hayata geçireceğiz. Bunu sizler yapacaksınız. Sizler bizim yalnızca geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüzsünüz. Bugün hayalleriniz, fikirleriniz, düşünceleriniz bizim için kıymetli."

Öğrencilere ödülleri verildi

Turkcell, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Ülker, Ziraat Bankası ile Bellonanın sponsorluğu, Katılım Emeklilik, Limak ve Vialand Tema Park'ın ise destekleriyle yapılan etkinlikte, çocukları TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan çizgi dizi "Rafadan Tayfa"nın karakterleri karşıladı.

Çocukların karakterlerle birlikte sahnede eğlendiği programda "Bilge Çocuk Uzayda Hayat" adlı kısa film izletildi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile astronot Tuva Cihangir Atasever'in yanı sıra Türkiye genelindeki okullardan 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldı.

Çocukların robotik ve yapay zekaya olan ilgilerini yazılı ifade becerileriyle birleştirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın kazananlarına ödülleri protokol üyelerince verildi.

Birincilik ödülü, "Umay" adlı eserin sahibi Elif Beyza Arlı, ikincilik ödülü "Yıldızlardan Daha Yakın" eserin sahibi Ahmet Buğra Kahraman ve üçüncülük ödülü "Ben" adlı eserin sahibi Kayra Suna adlı öğrencilere takdim edildi.

Etkileyici Karakter Gelişimi Ödülü "Çebi" eserinin sahibi Ayşe Beril Kirazlı'ya, Dil ve Anlatım Ödülü "Soğuk Ekrandaki Ses" eserinin sahibi Safine Uyar adına öğretmeni Bekir Şimşek'e, Özgünlük Ödülü ise "Feza ve Baba Robot" eserinin sahibi Öyküm İkra Taner'e verildi.

Ödül kazanan öğrenciler ile protokol üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

Çocukların Vialand'ta eğlenceli vakit geçirdiği etkinliğin gün boyunca sürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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