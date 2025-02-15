Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı 3 Ay Sonra Yakalandı

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde arkadaşı Murat Akbaş'ı (40) bıçaklayarak öldüren Muhammet Can Türkcan (29) 3 ay sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karapürçek Mahallesi'nde oturan Murat Akbaş, geçen yıl 27 Kasım'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu Murat Akbaş'ı, arkadaşı Muhammet Can Türkcan'ın öldürdüğü belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Türkcan'ın Yenimahalle ilçesinde olduğu belirlendi. Türkcan, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Türkcan'ın polisi görünce kaçmaya çalıştığı, ancak kovalamaca sonucu yakalandığı görüldü. Jandarmaya teslim edilen Türkcan, daha sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.