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Arkadaşını öldüren kişi, öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı paylaşmış - Son Dakika
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Arkadaşını öldüren kişi, öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı paylaşmış

Adana'da kayıp olarak aranırken tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Mustafa Hakkulu'nun cinayetini itiraf eden İsa Dumlu'nun, sosyal medya hesabından öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun paylaşımına birçok kullanıcının tepki gösterip yorum yazdığı görüldü.

Arkadaşını öldüren kişi, öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı paylaşmış
27.12.2023 - 11:36,
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ADANA'da kayıp olarak aranırken, tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Mustafa Hakkulu (31) cinayetini, televizyon kanalında itiraf eden İsa Dumlu'nun (27), sosyal medya hesabından, öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Dumlu'nun paylaşımına birçok kullanıcının tepki gösterip yorum yazdığı görüldü.

Olay, 24 Aralık akşamı, Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cansız bedenin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parçası satıcısı, 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ya ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CANLI YAYINDA İTİRAF

Bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa Dumlu, canlı yayında cinayeti itiraf etti. Dumlu, birlikte alkol aldıkları sırada Hakkulu'nun eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp vurduğunu ileri sürdü. Canlı yayında gözaltına alınıp Kozan'a getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hakkulu'nun cenazesi ise götürüldüğü Kozan'ın Yüksekören Mahallesi'nde toprağa verildi.

'GERÇEKTEN PES'

Gözaltında sorgusu süren İsa Dumlu'nun, öldürdüğünü itiraf ettiği ve 24 Aralık'ta öldürülmüş halde bulunan Hakkulu için, 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun paylaşımında Hakkulu'nun fotoğrafının olduğu ve bilgisi olanların haber vermesini istediği görüldü. Birçok sosyal medya kullanıcısının ise cinayet itirafının ardından Dumlu'nun kayıp ilanı paylaşımına, "Gerçekten pes, adamı öldürüp bir de ilan paylaşmış cani. Hem öldürmüş hem paylaşmış" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Aralık, Kozan, Adana, Cinayet, Televizyon, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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