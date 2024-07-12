Arkas Holding, Çeşme'de 5. Sanat Merkezini Açtı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde Arkas Holding'in 5'inci sanat merkezi belediye işbirliğiyle açıldı.

Askas Holding ve Çeşme Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında holdingin 5'inci sanat merkezi olan Arkas Sanat Alaçatı'yı hayata geçirdi.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, yeni sanat merkezindeki basın toplantısında, 13 yıl evvel sanat merkezleri açmaya başladıklarını anımsattı.

Son projelerinin İzmir'in sanat merkezi olmasını istediklerini aktaran Arkas, bundan sonraki yıllar için de projeleri olduğunu bildirdi.

Monreve Grup Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas ise Alaçatı'da otelcilik sektörüyle hayata başladıklarını, daha sonra da yiyecek içecek alanında devam ettiklerini anımsattı.

Yurt dışında müzecilik alanında hep kafe, pastane içerikleriyle dolu alanları gördüğünü aktaran Arkas, "Oraları gördükten sonra Arkas Sanat Merkezlerinin içinde acaba neden yok diyerek ilk yerimizi Alaçatı'da hayata geçirdik. Biz çok heyecanlıyız. Patisserie Arkas Sanat büyüdükçe büyümeye devam edecektir." diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Çeşme'nin sanatla gelişiminin çok önemli olduğuna belirtti.

Çeşme'nin 2 ay ile sınırlandırılmasının, yalnızca deniz, kum, güneş üzerinden tanımlanmasının birçok doğal güzelliğe ve kültür mirasına haksızlık olacağını bildiren Denizli, "Biz istiyoruz ki önümüzdeki yıllarda nasıl bir sömestr tatili geldiğinde aileler çocuklarıyla birkaç gün tatil yapabilmek için birkaç gün gidebilecek yer bakarlar. Misafirlerimizin aklına kış aylarında da Çeşme gelsin istiyoruz. Kış aylarında ailelerin gençlerin akıllarına hepsinin gelebilmesi için hem yazın hem kışın sanatla sosyalleşebilecekleri alanlar olması gerekiyor. Eğlenceyle sosyalleşebilecekleri alanlar olması gerekiyor. Çeşme'ye gelenler bir sanatçıyı izlemek için yazı gelmek zorunda kalmamalı." dedi.