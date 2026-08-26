Arnavutköy\'de Futbol Kalesi Devrildi: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

ARNAVUTKÖY'de oyun oynamak için okul bahçesine giren Ediz Eren Erman'ın (4) üzerine futbol kalesi devrildi. Bacağı kırılan ve başından yaralanan Ediz'in ailesi şikayetçi oldu. Anne Nilüfer Erman "Çocuğum eve kadar sürüklenerek getirildi. Sorumluların da cezasını çekmesini istiyorum" dedi. Baba Gürkan Erman, "Hiç hareketsiz bir şekilde 1,5-2 ay bacağı böyle alçıda kalacak maalesef" dedi. Yaralanan Ediz Eren Erman ise, "Canım çok acıyor. Bacağım kırık. Okula gidemeyeceğim, çok üzgünüm" diye konuştu.

Olay, 20 Ağustos Perşembe günü 12.00 sıralarında İslambey Mahallesi Rishale sokakta bulunan bir okulun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş sokakta oynarken okulun bahçe kapısından içeri girdi. Çocukların oyun oynadığı sırada, sabitlenmediği belirtilen futbol kalesinin üzerine başka bir çocuk çıktı. Sallanan kale, oyun oynayan Ediz Eren Erman'ın üzerine devrildi. Başından ve bacağından yaralanan Edis, iddiaya göre bahçedeki çocuklar tarafından sürüklenerek okul bahçesinden sokağa çıkarıldı.

ÖĞRETMENİN MÜDAHALE ETMEDİĞİ İDDİASI

Bu sırada okulun üst katında bulunan bir öğretmenin pencereden çocuklara 'Ne yapıyorsunuz burada' diye seslendiği, çocukların da 'Öğretmenim, çocuğun üzerine demir düştü' diye cevap verdiği belirtildi. Ailenin iddiasına göre öğretmen olayı görmesine rağmen, aşağı inerek yaralı çocuğun durumunu kontrol etmedi ve 112'yi aramadı. Çocuklar, yaralanan Ediz'i okul bahçesinden sokağa çıkardı. Bu sırada okulun yakınında oturan aile çocukların seslerini duyarak sokağa çıktı. Yaralanan Edis Erman hastaneye kaldırılırken bacağında kırık tespit edildi. İlk etapta ameliyat kararı verilen çocuğun tedavisine daha sonra alçıyla devam edildi. Bacağı ikinci kez alçıya alınan Edis'in yaklaşık 2 ay hareketsiz kalacağı, alçının yeterli olmaması halinde ilerleyen süreçte ameliyat olabileceği de belirtildi.

'BİR BAŞKA ÇOCUK SALLANIRKEN BENİM ÇOCUĞUMUN ÜZERİNE KALE DÜŞÜYOR'

Baba Gürkan Erman, "Olay geçen hafta perşembe günü yaşandı. İki çocuğum var birisi 4, birisi 8 yaşında, sokağa çıkmışlardı, oyun oynuyorlardı, top oynuyorlardı. Çocuklar köşeden okulun bahçesindeki kapıyı açık görünce içeri giriyorlar. Orada da büyük bir futbol kalesi var ve sabitlenmemiş bir şekilde duruyor. Onun üzerine bir başka çocuk zıplıyorlar ve sallanırken benim çocuğum alt kısımda oynarken onun üzerine kafasına ve bacağına kale düşüyor. Bunun sonucunda büyük yara alıyor. Oradan sonra çıkarlarken okulun üst katından bir öğretmen 'Çocuklar ne yapıyorsunuz burada' diye sesleniyor. Onlar da diyorlar ki 'Öğretmenim çocuğun ayağına demir düştü' Kadın gelip müdahale etmiyor, aşağı inip bakmıyor veyahut da 112'yi arayıp yardım istemiyor. 'Çocuklar hemen burayı terk edin, burayı boşaltın, çıkın gidin buradan' diyor. Çocukları dışarı çıkarıyor. Biz de sesi duyunca, feryat figan dışarı koştuk. Çocuğu hemen apar topar aldık, devlet hastanesine götürdük" dedi.

'2 AY BOYUNCA BÖYLE KALACAK; ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ'

Baba Erman, "Olayın sıcaklığıyla çocuklar, mahalleye kadar çocuğu getiriyor, sokağa kadar. Biz koşup apar topar hastaneye kaldırdık çocuğu. Orada yapılan tetkikler sonucunda ayağında kırık olduğu belirlendi ve ilk etapta ameliyat dediler. Ondan sonrasında ameliyatsız alçıyla şu anda devam edip kontrol altına alalım, eğer alçı yeterli gelmezse ilerleyen dönemde ameliyat dahi olabileceğini söylediler. Çocuk hiç hareketsiz bir şekilde bir buçuk iki ay bacağı böyle alçıda kalacak maalesef. Bizi üzen kısmı şu gerçekten öğretmen olması ekstra üzüyor, çünkü orada binlerce öğrenciye hizmet ediyorlar; diğer öğrencilerin başına da herhangi bir şey gelebilir. Biz herhangi bir vatandaş olarak yolda düşen bir çocuğa bile müdahale ediyoruz. Böyle gelip ilgilenmemesi bizi çok yaraladı, üzdü. Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesini kapısının açık olması ayrı bir ihmal. Bunların araştırılmasını ve sorumluların bu konuda ifade vermesini istiyoruz, önlem alınmasını istiyoruz. Tabii ki bu olay olmadan önlem alınsaydı çok daha iyi olurdu. Yüzlerce çocuk orada oyun oynuyor, okulun bahçesi burası, bütün çocuklar oraya çıkıyorlar. Futbol oynadıklarını orada söylüyorlar, öğretmen, okul müdürü futbol oynarken her seferinde o kalenin kaldırılıp indirildiğini söylüyor, taşındığını söylüyor. O yüzden risk teşkil ediyor, bununla ilgili önlem alınmasını sabitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim çocuğumun başına geldi yarın başka birinin başına gelecek, başka bir çocuğun başına gelecek. İnşallah bir daha canlar yanmaz, böyle şeyler yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

'KOŞUP BİR MÜDAHALE ETSEYDİ; SORUMLULAR CEZASINI ÇEKSİN'

Anne Nilüfer Erman, "Şu anda duygularımı ifade edemeyeceğim. Gerçekten çok üzücü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin, ama bir eğitimci nasıl vicdansız ve merhametsiz, en önemlisi insan bile değil diyeceğim çünkü bir bayan olarak koşup bir müdahale bile etseydi bir süre, 2 ay içinde belki de çocuğum kalkabilirdi, çünkü benim çocuğum eve kadar sürüklenerek getirildi. Çok üzgünüm. 9 yaşındaki çocuğun canı ne ki. 4-5 yaşındaki çocuğu oradan buraya sürükleyerek buraya kadar getirdiler. Bir anne olarak, çok üzgünüm. Allah kimsenin başına vermesin, ama sorumluların da cezasını çekmesini istiyorum. Bu sene anaokuluna başlayacaktı, kaydetmiştim, şimdi gidip kaydını tekrardan sileceğim. Maalesef gidemeyecek" diye konuştu.

'CANIM ÇOK ACIYOR'

Yaralanan Ediz Eren Erman ise, "Bir arkadaşım kalenin üstüne çıkmıştı. Sonra arkadan birisi geldi topu kaleye vurdu. Kale düştü. Okulun bahçesinde üstüme kale düştü. Canım çok acıyor. Bacağım kırık. Okula gidemeyeceğim, çok üzgünüm" dedi.