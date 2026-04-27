Arnavutköy'de denizde ceset bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Karaburun Sahili'nde denizde ceset olduğunu gören belediye personelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.