Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Namazgah Camisi'nin inşası nedeniyle Türkiye'ye teşekkür

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'daki Namazgah Camisi'nin yaptırılması dolayısıyla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, "Nesiller sizin jestinize şahit olacak ve iki ülke arasındaki bağdan bahsedecek." dedi.

Başbakan Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tiran ziyareti kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının desteğiyle yaptırılan Namazgah Camisi'nin açılış töreninde konuştu.

Rama, Namazgah Camisi'nin artık bütün bir halkın mirası olduğunu ve toplum için özel bir kazanımı simgelediğini söyledi.

Namazgah Camisi'nin inşası için Erdoğan'a şükranlarını ileten Rama, "Müslüman Arnavut toplumunun dualarına cevap verme yönündeki kardeşçe kararlılığınız ve bu caminin inşası için Arnavut toplumuna gerekli imkanları sağlayan Müslüman Türk toplumunun çağrısının sesi olarak, nesiller sizin jestinize şahit olacak ve iki ülke arasındaki bağdan bahsedecek." diye konuştu.

Rama, açılışı yapılan camiyi Müslüman Arnavut topluluğunun uzun zamandır beklediğini dile getirerek, cami inşaatının başlamasından tam 10 yıl sonra tamamlandığını ve Arnavut kardeşliğine dahil olduğunu belirtti.