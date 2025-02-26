Arnavutluk Dışişleri Bakanı Hasani Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

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(ANKARA) - Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hasani ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerdeki ivmeyi daha da geliştirmeye yönelik Türkiye'nin kararlılığını ifade edecek. Terörle mücadele konusundaki iş birliğinin güçlendirilmesine verilen öneme değinecek olan Fidan, FETÖ ile mücadele konusunda Arnavutluk'tan daha somut adımlar beklendiğini belirtecek.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Hasani, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Hasani ile yapacağı görüşmede 2021 yılında resmileşen stratejik ortaklığın güçlendirilmesi için başta ticaret ve yatırımlar, savunma sanayi, terörle mücadele ve kültür alanlarında olmak üzere geniş bir yelpazede ortak projelerin gerçekleştirilmesi imkanlarını ele alacak. Bölgesel ve küresel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulacak görüşmede, uluslararası teşkilatlar nezdindeki iş birliği de gündemde olacak.

Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan görüşmede, iki ülke arasında tesis edilen stratejik ortaklık ve ikili ilişkilerdeki ivmeyi geliştirmeye yönelik kararlılığı belirtecek. İlişkilerin ahdi zemininin güçlendirilmesinin Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında olduğuna değinecek olan Fidan, ikili ekonomik ilişkilerin teknoloji, bilişim, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda yüksek katma değer yaratan sektörlerde de ilerletilmesinin arzu edildiğini belirtecek.

Terörle mücadele konusundaki iş birliğinin güçlendirilmesine verilen önemi vurgulayacak olan Fidan, FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'nin Arnavutluk'tan daha kuvvetli destek ve somut adımlar beklediğini kaydedecek.

Balkanlarda barış ve refahın korunması için ortak çalışmaların önem teşkil ettiğini vurgulayacak olan Fidan, Türkiye ve Arnavutluk'un uluslararası teşkilatlar nezdindeki iş birliği ve ortak çalışmaları sürdürmesinin önemini ifade edecek.

İkili ilişkiler

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkiler 2021'de imzalanan Ortak Siyasi Bildiri ile stratejik ortaklığa yükseldi. 2024 yılında biri Ankara'da diğeri Tiran'da olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın başkanlığında iki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı düzenlendi. Toplantılar kapsamında bugüne kadar 10 iş birliği belgesi imzalandı.

Türkiye, Arnavutluk'ta faal durumda 800'den fazla şirket ve 3,5 milyar doları geçen toplam yatırımıyla ülkede önde gelen yabancı yatırımcılar arasında yer alıyor. 2022 yılında 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşıldığını kaydeden Bakanlık yetkilisi, "Önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Diğer taraftan, savunma ve askeri alanlardaki iş birliğinin ilerletilmesi iradesi bulunmaktadır" bilgisini paylaştı.