Arnavutluk Kuş Gribi Önlemleri

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TİRAN, 7 Kasım (Xinhua) -- Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, kuş gribinin ülkeye yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı.

Bakanlık çarşamba günü özel bir emirle, aralarında Bulgaristan, İtalya, Polonya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç'in de bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinden canlı kümes hayvanı ve kümes hayvanı ürünlerinin ithalatını yasakladı.

Bu ülkelerden gelen canlı kümes hayvanları, 24 saat önce doğmuş kuşlar, süs kuşları, kuşlardan elde edilen biyolojik materyaller, kümes hayvanı yumurtaları, ısıl işlem görmemiş kümes hayvanı etleri ve ısıl işlem görmemiş kümes hayvanları yan ürünlerinin Arnavutluk'a girişi veya Arnavutluk'tan transit geçişi geçici olarak yasaklanacak.

Bakanlık, mavi dil hastalığına karşı korunma amaçlı benzer önlemler de aldı.

Arnavutluk'ta iki yıl önce başlayan kuş gribi salgınları, kümes hayvanı yetiştiriciliği ve yumurta üretimi sektörlerine büyük zarar verdi.