Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
17.07.2025 13:57
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Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, Türkiye ile ilişkilerin sağlam temellere dayandığını ve daha da güçleneceğini belirterek, "Biz Türkiye'yi bölgede barışın tarihsel ve doğal bir garantörü olarak görüyoruz.

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, Türkiye ile ilişkilerin sağlam temellere dayandığını ve daha da güçleneceğini belirterek, "Biz Türkiye'yi bölgede barışın tarihsel ve doğal bir garantörü olarak görüyoruz." dedi.

Spiropali, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Meclis'te düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dost ülke Türkiye ile kurulan bağların iki halk arasında daha güçlü olduğunu belirten Spiropali, Türkiye'nin ülkesine yönelik sıcak ve saygılı yaklaştığını, destek verdiğini ifade etti.

Spiropali, Kurtulmuş ile görüşmesinin ve fikir paylaşımının etkileyici olduğunu dile getirerek, 2023'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.

Bir asırdan uzun süredir iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece güçlenmediğini kaydeden Spiropali, özellikle son yıllarda ekonomi, savunma, eğitim ve turizm gibi konulardaki somut işbirliğinin kurumsallaştığını söyledi.

Spiropali, devletler arasındaki ilişkilerin bu denli sağlam temellere dayanmasının nadir görülen bir durum olduğunu, Türkiye ve Arnavutluk'un bu şansa sahip olduğunu ve ilişkilerin daha da güçleneceğini vurguladı.

İki ülkenin dünyaya barış ve güvenlik sunduğuna dikkati çeken Spiropali, bunların daha önemli hale geldiğini çünkü "savaş bulutlarının" artık ufukta değil, ülkelerin etrafında dolaştığını belirtti.

Spiropali, iki ülke meclisleri arasında komisyonlar ve teknik anlamda işbirliğinin artırılması, uluslararası örgütlerde adaylıkların desteklenmesi ve işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalındığını aktardı.

"Türkiye bölgede barışın tarihsel ve doğal bir garantörü"

Spiropali, Kurtulmuş'u Arnavutluk'u ziyaret etmek üzere davet ettiğini belirterek, "Biz Türkiye'yi bölgede barışın tarihsel ve doğal bir garantörü olarak görüyoruz." dedi.

Arnavutluk ve Türkiye'nin NATO'da aktif ve güvenilir üyeler olarak 360 derece ortak bir yaklaşım benimsediğine işaret eden Spiropali, ülkesinin ittifak içerisindeki güvenlik ve kolektif savunma hedeflerini desteklediğini ve iki ülkenin bu anlamda stratejik bir ortaklığa sahip olduğunu dile getirdi.

Spiropali, 2027'de Tiran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık yaptıklarını ve Türkiye'nin de bu konuda yakın işbirliği sağladığını ifade etti.

Türkiye, Arnavutluk'un dördüncü ticaret ortağı

Türkiye'nin Arnavutluk'un dördüncü ticaret ortağı olduğunu ve ülkesinde Türk yatırımlarının yaklaşık 3,7 milyar dolara ulaştığını aktaran Spiropali, yaklaşık 15 bin Arnavut'un Türk şirketlerinde istihdam edildiği bilgisini verdi.

Spiropali, ekonomi ve ticaret alanında işbirliği konusunda bütün potansiyeli kullanabilmek için çalışacaklarını kaydederek, özellikle güvenlik, savunma, yenilenebilir enerji, altyapı, sürdürülebilir kalkınma, turizm ve çevre konusunda işbirliğine önem verdiklerine değindi.

Ayrıca Spiropali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kurtulmuş'a Kosova'nın tanınması konusunda verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Türkiye'nin Rusya- Ukrayna müzakerelerindeki rolünü takdir ediyoruz"

Spiropali, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu noktada Türkiye'nin, liderliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış görüşmeleriyle müzakerelere aracılık etmek üzere sürdürdüğü çabaları ve aktif rolü takdir ettiğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

Diplomasinin bölgede, kıtada ve ötesinde barış ve istikrarı sağlamak için en iyi mekanizma olduğunun farkında olduğunu ifade eden Spiropali, ülkesinin de hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrar için katkılar sunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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