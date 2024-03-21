TİKA, Arnavutluk\'ta Arnavut-Türk Kültürlerarası Gençlik Merkezi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Arnavutluk'un Kökes (Kukes) şehrinde Arnavut-Türk Kültürlerarası Gençlik Merkezi kuruldu.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) işbirliğinde hazırlanan merkez, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye-Arnavutluk arasındaki ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle kente kazandırıldı.
Merkezin açılışına, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, Kökes Belediye Başkanı Albert Halilaj, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra'nın yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Büyükelçi Atay, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bu tarz merkezler ile kültür alanında önemli hizmetler verdiğini ifade etti.
Büyükelçilik olarak hedeflerinden birinin de Arnavutluk'un ekonomik kalkınmasına destek olmak olduğunu söyleyen Atay, bu amaçla ülkede yatırım yapacak Türk şirketlerinin ihtiyaç duyacağı Türkçe bilen nitelikli insan kaynağının merkezde Türkçe eğitim alacak gençlerden çıkacağına inandığını belirtti.
TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de Arnavut ve Türk halkının asırlardır birlikte yaşama tecrübesine sahip olduğunu vurgulayarak, "Kukes'deki bu merkezin, farklı inanç ve etnik unsurların yaşadığı Balkanlarda ve Arnavutluk'ta var olan barışa ve birlikte yaşama kültürüne katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.
TİKA tarafından kurulan gençlik kültür merkezinde Türkçe eğitim verilmesi için özel çaba harcayan ALSAR Vakfı Başkanı Gurra, "Arnavut toplumu ve gençliği olarak Türkiye ve TİKA'ya bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kültürlerimiz ve dilimizin yaşatılması için belediye ve gençlik olarak heyecanlı ve hevesli olmak zorundayız." dedi.
Kökes Belediye Başkanı Halilaj ise gençlik merkezinin bölge gençlerinin hayatına etkisine işaret ederek, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.
Açılışta, merkezden faydalanan gençler Türkçe ve Arnavutça şarkılar seslendirirken, geleneksel müzik ve dans gösterileri de yapıldı.
"Hasan Prishtina" Kültür Merkezi içerisinde kurulan çok fonksiyonlu gençlik merkezi, gençlerin Türkçe öğrenimi, müzik, resim, dans gibi pek çok alanda eğitim almaları ve etkinlikler yapmasına imkan sağlıyor.
Merkezin bünyesinde Arnavutça ve Türkçe kitapların yer aldığı bir kütüphane de bulunuyor.
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