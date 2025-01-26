Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti Kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti Kurulacak

Başbakan Edi Rama, Bektaşi tarikatı için sembolik bir devlet kurulacağını açıkladı.

26.01.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dinler arası hoşgörüyü korumak ve teşvik etmek amacıyla başkent Tiran'da "Bektaşi tarikatı için Vatikan'a benzer egemen bir Müslüman devleti kuracaklarını" açıkladı. Rama, kurulacak sembolik "Bektaşi devletine" ilişkin, "Vergi ve polis olmayacak ve Arnavutluk'un egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmayacak" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dün yaptığı açıklamada, başkent Tiran'da "Bektaşi tarikatı için Vatikan'a benzer egemen bir Müslüman devleti kuracaklarını, bunun dinler arası hoşgörüyü korumak ve teşvik etmek amacıyla yapılacağını" belirtti. Rama, Türkiye'den Arnavutluk'a kutsal makamın taşınmasının 95'inci yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen bir törende, "Bektaşilerin tarihi, Bektaşi Dünya Merkezi'nin kutsal makamına, Vatikan'a benzer bir statü verilmesi için kendiliğinden güçlü bir çağrıdır" dedi.

Sembolik devletin "duvarsız, polissiz, ordusuz, vergisiz ve diğer özelliklerden yoksun, ama bir karargah, manevi bir devlet" olacağını belirten Rama, "Eğer kurulursa, bu İslam Sufi tarikatı için olan bölge, dünyanın en küçük devletlerinden biri olacak ve kendi yönetimi olacak. Ancak vergi ve polis olmayacak ve Arnavutluk'un egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmayacak" dedi. Rama, zamanlamaya dair detay vermedi ve planın Arnavutluk parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı.

Rama, geçen yıl Arnavutluk'un başkentinin doğusunda, Bektaşi manevi merkezi olarak kullanılacak bir devlet kurmayı planladığını, Bektaşilerin Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi bölgelerde dağılmış durumda olduğunu söylemişti.

Osmanlı İmparatorluğu'nda 13'üncü yüzyılda, sufiliğe bağlı olarak kurulan Bektaşi  merkezi, " Türkiye Cumhuriyeti'nde 2 Eylül 1925 tarihli kararname ile tekke ve zaviyelerin kapatılması kararının alınması" nedeniyle 1929'dan beri Arnavutluk'ta bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Edi Rama, Vatikan, Güncel, Dünya, Polis, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti Kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:42 Usta oyuncu ’Şakir Paşa Ailesi’ kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu
08:20 İrem Derici hastanelik olmuştu Hastalığını açıkladı İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı
08:14 Anderson Talisca Fenerbahçe’de Anderson Talisca Fenerbahçe'de
08:08 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı
08:00 Mourinho’dan maç sonu ilginç paylaşımlar Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
07:54 İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
07:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba sözler: Talisca’ya teşebbüste bulundular Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 19:12:16. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti Kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.