Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protestolar Şiddetlendi: 10 Yaralı

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- Arnavutluk'taki hükümet karşıtı protestolar şiddete dönüştü: 10 yaralı

TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalifler; Başbakanlığa, parlamento binasına ve güvenlik güçlerine molotof kokteyli attı. Eylem sonucu 10 polis yaralandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalif Demokrat Partisi'nin düzenlediği hükümet karşı gösteri, şiddet olaylarına dönüştü. Geçtiğimiz hafta hapis cezasına çarptırılan ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi Milletvekili Ervin Salianji'nin serbest bırakılmasını talep eden ve PD lideri Sali Berisha'nın ev hapsinde tutulmasına tepki gösteren muhalifler, Başbakan Edi Rama hükümetine istifa çağrısı yaparak Başbakanlık binası önünde toplandı. "Diktatörlük yıkılsın" şeklinde slogan atan göstericiler, polisle yaşanan arbedenin ardından binaya molotof kokteyli attı. Hükümeti yolsuzluk, adam kayırma ve muhalefeti susturmaya çalışmakla suçlayan göstericiler, daha sonra Başbakan Edi Rama'nın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti'nin genel merkezi, İçişleri Bakanlığı, Tiran Belediyesi ve parlamentoya geçti. Parlamento önündeki gösteride polis, protestocuları göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Binaların protestoculardan korunması için binden fazla polis görevlendirildi. Göstericilerin attığı molotof kokteylleri ve yabancı maddeler nedeniyle 10 polis memurunun yaralandığı açıklandı. Protestocular ayrıca reklam panolarına ve belediyeye ait diğer mallara zarar verdi, çöp konteynerlerini yaktı. Tiran'daki ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarına protesto gösterisinden uzak durma çağrısı yaptı.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Flamur Noka, protestoyu "sivil itaatsizliğin devam edeceği" sözleriyle sonlandırdı.

Hükümet ile muhalefet arasındaki anlaşmazlık

Arnavutluk'ta hükümet ve muhalefet arasındaki gerginlik, Demokratik Partisi Milletvekili Salianji'nin 1 yıl hapse mahkum edilmesi ve milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle başladı. PD'liler, eski İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın kardeşinin uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştığı yönünde iftirada bulunmaktan 1 yıl hapse mahkum edilen Salianji'nin siyasi nedenlerle cezalandırıldığını savunuyor. Saliajni'nin hapsedilmesinin ardından PD lideri Sali Berisha, ülke genelinde büyük bir protesto dalgası başlatılması çağrısı yapmıştı. Muhalefetin tepkileri nedeniyle geçtiğimiz hafta da Arnavutluk parlamentosunda gerginlik yaşanmış, muhalif milletvekilleri ile daha önceki oturumda ceza alan milletvekillerinin parlamentoya girişine izin vermeyen güvenlik birimleri arasında arbede yaşanmıştı.

Muhalif vekiller, 30 Eylül'de de parlamento binasının dışında sandalyelerini ateşe vermişti.

Üst üste 3 seçiminden zaferle çıkan Edi Rama, 2013'ten beri iktidarda bulunuyor.