Arnavutluk Yolsuzluk Davası Sonrası Belediye Başkanı Yunanistan Başbakanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Arnavutluk Yolsuzluk Davası Sonrası Belediye Başkanı Yunanistan Başbakanını Ziyaret Etti

Arnavutluk yerel seçimlerinde yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Himara Belediye Başkanı Alfred Beleri, cezaevinden izin alarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ziyaret etti. Beleri, AP milletvekili olarak yemin etmek üzere aldığı izin sürecinde Atina'ya gelerek Miçotakis tarafından kabul edildi. Miçotakis, Beleri'yi tebrik ederek cezaevinden çıkmasını ve yeni döneme odaklanmayı umduğunu belirtti. Beleri ise Miçotakis'e teşekkür etti ve AP milletvekilliği seçim listelerinde kendisine yer verdiği için minnettar olduğunu ifade etti.

15.07.2024 23:41
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Arnavutluk yerel seçimlerinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Himara bölgesinin seçilmiş belediye başkanı Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri, cezaevinden izin alarak Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'i ziyaret etti.

Arnavutluk yerel seçimlerinde "aktif yolsuzluk" suçlamasıyla bu ülkede cezaevinde bulunan ancak Yunanistan'ın iktidar partisi Yeni Demokrasi listelerinden Avrupa Parlamentosu'na (AP) giren Beleri, milletvekili olarak yemin etmek üzere aldığı 5 günlük iznin ilk gününde başkent Atina'ya geldi.

Miçotakis, Beleri'yi başbakanlık konutunda kabul etti. Beleri'yi AP milletvekilliğine seçilmesinden ötürü tebrik eden Miçotakis, "Mantıklı olan gerçekleşti. Görevini yapmak ve yemin edebilmek için izin aldın. Umuyorum ki yakın zamanda cezaevinden de tamamen çıkarsın, hepimiz için acı verici olan bu dönem sona erer ve önümüze bakarız." diye konuştu.

Beleri ise kendisine AP milletvekilliği seçim listelerinde yer verdiği için Miçotakis'e teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri hakkında "Himara ve köylerindeki vatandaşlara, seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif ederek oy satın alma faaliyetlerine karıştığı" şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

Gözaltındaki Beleri, 14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti. Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.??????????????

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Temyiz Mahkemesinde (GJPAKKO) görülen ve 25 Haziran'da sonuçlanan davada, Beleri hakkında "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçundan 5 Mart'ta verilen iki yıl hapis cezası kararı onanmıştı.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), 5 Temmuz'da Beleri'nin görevinin geçersiz kılınmasına karar vermişti.

Beleri, Yunanistan'da 9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin listesinden aday olmuş ve AP milletvekili olmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk Yolsuzluk Davası Sonrası Belediye Başkanı Yunanistan Başbakanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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