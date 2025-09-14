Arsuz'da Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika
Arsuz'da Hırsızlık Operasyonu

14.09.2025 09:35
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilden hırsızlık şüphesiyle 2 tutuklama gerçekleşti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirinçlik Mahallesi'nde iki otomobilden bazı eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheliler E.T, G.T. ve B.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 cep telefonu, akıllı saat, erkek kol saati, 2 şarj adaptörü, şarj kablosu, 2 sırt çantası, nevresim takımı ile araç yedek anahtarı ele geçirildi.

Ekipler ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 tornavida, plastik çekiç, 2 pense, yan keski, 4 İngiliz anahtarı ile manivelaya el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E. T. ve G. T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

