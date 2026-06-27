Hatay'ın Arsuz ilçesinde tarlada çalışırken saman ayırma makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mohammad Alhasan (24), tarlada çalışırken vücudunu saman ayırma makinesine kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Alhasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Alhasan'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Arsuz'da İş Kazası: Suriye Asıllı İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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