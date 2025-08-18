Arsuz\'da Motosiklet Kazası: Bebek Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin yolda yürüyen aileye çarpması sonucu bebek arabasındaki 9 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Enes B'nin (16) kullandığı 31 AUK 783 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile yaya Emine Bilgin (55), kızı Fatma Nur Bilgin (18), torunları Miraç Yivli (3) ve 9 aylık Miran Yivli, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan bebek arabasındaki Miran Yivli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü belgesinin bulunmadığı ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen Enes B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ölen bebeğin annesinin, kaza sırasında işte olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, ailenin yolda yürümesi ve motosikletin trafikte seyretmesi yer aldı.