Artabel Gölleri Doğa Sporları ve Kamp Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Artabel Gölleri Doğa Sporları ve Kamp Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, ilk kez düzenlenen 'Doğa Sporları ve Kamp Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı. Programda doğa yürüyüşü, spor etkinlikleri ve kamp faaliyetleri gerçekleştirildi. Artabel Gölleri'nin ekoturizme kazandırılması hedefleniyor.

28.07.2024 09:39
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Artabel Gölleri Doğa Sporları ve Kamp Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, ilk kez düzenlenen 'Doğa Sporları ve Kamp Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in de katıldığı programda ilk olarak Artabel Gölleri Tabiat Parkı Ziyaretçi Karşılama Evi önünde Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından workshop etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Vali Alper Tanrısever, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Alemdağ tarafından yöreye uygun lezzetler hazırlandı.

Buradaki programın sonunda ziyaretçilere Gümüşhane'nin yöresel lezzeti siron ikram edilmesinin ardından kamp etkinliği için Artabel Gölleri'ne doğa yürüyüşü başladı. Uzun ve yorucu bir parkurun ardından Büyük Göle ulaşan dağcılar ve ziyaretçiler göl kenarında eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yüzücüler Büyük Göl'ün buz gibi sularında yüzerken, alanda badminton, uçurtma, okçuluk ve voleybol gibi birçok spor etkinliği de düzenlendi. Etkinliğin ardından ziyaretçiler yine aynı parkurdan karşılama merkezine dönerken dağcılar Büyük Göl mevkiinde kamp kurdu.

"Artabel Gölleri'ni ekoturizme kazandıracağız"

Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı tüm Türkiye ve Dünya'ya tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, "Şu an Abdal Musa Tepesi'nin en dibinde Artabel Gölleri'ndeyiz. Burada gördüğünüz göl Artabel Gölleri'nin en altında yer alan Büyük Göl dediğimiz mevki. Şu an 2 bin 728 rakımdayız. Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız öncülüğünde yürütülen doğa sporları ve kamp etkinliği için burada toplanmış bulunmaktayız. Şu an yürüyüş etkinliğini tamamladık, hep birlikte 2 bin 700 metreye çıktık ve burada bugün sporcularımız ve dağcılarımız kamp kuracaklar. Bunun dışında gezmek için gelen vatandaşlarımız da var onlar da burada gölün tadını çıkaracaklar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün çeşitli etkinlikleri olacak. Sporcular burada Büyük Göl'de yüzdüler su biraz soğuk olmasına rağmen. Bununla beraber okçuluk, badminton ve su kayağı gibi etkinliklerle gün devam edecek. Artabel Gölleri'ni tüm Türkiye'ye ve yurtdışına tanıtmak istiyoruz. Burası gerçekten florasıyla hem doğasıyla Gümüşhane'nin en harika yerlerinden birisi. Biz bu etkinliği yaparken tüm halkımıza, tüm bölgeye burayı tanıtmak. İnanıyoruz ki burası çok güzel bir turizm destinasyonu olacak bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz, inşallah burayı ilerleyen yıllarda eko turizme kazandıracağız" dedi.

Artabel Gölleri'nin buz gibi sularında yüzen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzücü Recep Metehan Koyun, "Arkamda gördüğünüz gölde biraz yüzdüm. Ben burada daha önce de yüzmüştüm biraz soğuk bir su. Vücudu hemen kaskatı yapıyor, insanı diriltiyor. Çok yoruyor insanı diyebilirim. Ben normalde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün en iyi yüzücülerinden biriyim, benim için güzel bir deneyim oldu. İnşallah bir daha nasip olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artabel Gölleri Doğa Sporları ve Kamp Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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