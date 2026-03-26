ArtAnkara Fuarı Ziyarete Açıldı - Son Dakika
ArtAnkara Fuarı Ziyarete Açıldı

ArtAnkara Fuarı Ziyarete Açıldı
26.03.2026 14:48
ArtAnkara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 150 galeri ve 1000'den fazla sanatçıyı ağırlıyor.

Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen ArtAnkara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ziyarete açıldı.

ATO Congresium'da düzenlenen fuara bu yıl 150'ye yakın yerli ve yabancı galeri ile kurum katılıyor.

Fuarda 45 ülkeden 1000'in üzerinde sanatçının eseri sergileniyor. Galeri sunumlarının yanı sıra bağımsız sanatçı projeleri ve tematik sergi alanları da ziyaret edilebiliyor.

Fuarda bugün ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek eserlerine ilişkin bilgi aldı, imza etkinliklerine katıldı. Fuar kapsamında düzenlenen panel ve söyleşiler de izleyiciyle buluştu.

Davetli ön izleme ve ödül töreni kapsamında ise üç ayrı kategoride onur ödülleri sahiplerini buldu.

"45 ülkeden 1500'e yakın sanatçımız var"

Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, fuarın sanat piyasalarının gelişmesi amacıyla başlatıldığını belirterek, "Komşu çevre ülkelerinin takvimlerinde yer alan uluslararası bir fuar olma hedefiyle 12 yılını geride bıraktı." dedi.

Aygül, organizasyonun 5'inci yılından itibaren uluslararası nitelik kazandığını aktararak, fuarın Ticaret Bakanlığının "nitelikli ve prestijli fuarlar" listesinde yer aldığını ifade etti.

Organizasyonun yarısından fazlası için devlet desteği verildiğini aktaran Aygül, "Bu da bizim için önemli bir başarı diye düşünüyoruz. Fuarımıza bu yıl 13 ülkeden direkt katılım var. 13 ülkeden katılan galerilerin çatısı altında 45 ülkeden 1500'e yakın sanatçımız var. Çok farklı lisanlar konuşuluyor. Kore'den, Rusya'dan, Irak'tan, İran'dan, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan çok farklı sanatçılarımız bulunuyor." diye konuştu.

"Sanatçı Onur Ödülü bu yıl Aydın Ayan'a verildi"

Fuar kapsamında 33 panel ve söyleşi düzenlendiğini belirten Aygül, bu etkinliklerde sanatın farklı alanlarına ilişkin başlıkların ele alındığını, alanında uzman isimlerin katılım sağladığını ifade etti.

Söyleşilerin 11'ine yurt dışından isimlerin davet edildiğini aktaran Aygül, "Nedim Gürsel cumartesi günü 'Paris'in Türk Ressamları' kitabı üzerine bizlerle olacak. Kerem Topuz ise 'Fikret Mualla' başlıklı söyleşisinin ardından imza günü gerçekleştirecek." bilgisini paylaştı.

Aygül, İtalya, Rusya ve İran başta olmak üzere farklı ülkelerden sanatçı ve sanat eleştirmenlerinin de etkinliklerde yer aldığını belirterek, sanatın farklı disiplinlerle ilişkisinin ele alındığını kaydetti.

Her yıl verilen onur ödüllerine de değinen Aygül, "Sanatçı Onur Ödülü bu yıl Aydın Ayan'a verildi. Sanata Katkı Onur Ödülü Abidin Celal Binzet'e, Kurum Onur Ödülü ise Koç Üniversitesi Ankara Araştırmaları ve Uygulama Merkezine verildi." dedi.

Geçen yıl fuarı 80 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini aktaran Aygül, bu yıl sayının artmasının beklendiğini ifade etti.

Aygül, fuarın 29 Mart'a kadar 11.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebileceğini belirterek, fuara güzel sanatlar liseleri ve fakültelerinden gelen öğrencilerin saat 15.00'e kadar ücretsiz giriş yapabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ArtAnkara Fuarı Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:08
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
15:02
Tedesco’dan alkış alan hareket
Tedesco'dan alkış alan hareket
14:21
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
