Artbat İstanbul\'da Coşkulu Bir Konser Verdi

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Artur Kryvenko ve Vitaliy Limarenko'dan oluşan Ukraynalı DJ ve müzik prodüksiyon ikilisi Artbat, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi.

KüçükÇiftlik Park'ta konser veren ikili, Türkiye milli takım formalarıyla sahne alarak, performanslarını sergiledi.

Epifoni organizasyonu ile gerçekleştirilen konser öncesi, çalışmalarını Türkiye'de sürdüren ses mühendisi, Brezilya asıllı DJ ve prodüktör Fred Lenix sahne aldı.

Etkinliğin açılışını ise Türkiye'nin üretken prodüktörlerinden biri olarak gösterilen Sezer Uysal yaptı.