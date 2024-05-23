ArtContact İstanbul\'da Mehmet Güleryüz\'ün belgeseli gösterilecek

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Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında yarın, yönetmen Mehmet Güleryüz'ün "Yurt Resimleri" belgesel filminin gösterimi yapılacak.

Belgesel, genç Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamlelerinin yanı sıra kültürel kalkınmaya ve milli sanat politikası geşliştirmeye yönelik yurt gezileri ve bu gezilerin neticesinde ortaya çıkan yurt resimlerini ele alıyor.

Bu gezilere katılan ressamlar arasında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hikmet Onat, Saim Özeren, Cemal Tollu, Sami Yetik, Feyhaman Duran, Ali Avni Çelebi, Mahmut Cuda, Zeki Kocamemi, Hamit Görele, Seyfi Toray, Refik Epikman, Malik Aksel, Turgut Zaim, Sabiha Rüştü, Cevat Coşkun, Ali Karsan, Ayetullah Sümer, Zeki Faik İzer, Abidin Dino ve Arif Kaptan yer alıyor.

Senaryosunu Feza Sınar'ın kaleme aldığı belgeselde, konuşmacı olarak da Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Kemal İskender, Haydar Şişman, Akın Aksu ve Zafer Bilgin bulunuyor.

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