Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
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Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi

Artvin Çoruh Üniversitesi\'nde Filistin\'e Destek Kermesi Düzenlendi

Artvin Çoruh Üniversitesi, İl Gençlik Merkezi ve İl Müftülüğü tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi. Kermeste öğrencilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Kermesteki gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistinlilere bağışlanacak.

29.05.2024 14:51
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Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ) Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

AÇÜ, İl Gençlik Merkezi ve İl Müftülüğünce üniversitenin şehir yerleşkesinde organize edilen kermeste, öğrencilerin hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu.

Öğrenciler, kermesin açılışı öncesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla şiir okudu, basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan İlayda Özer, üniversite öğrencileri olarak İsrail'in Gazze'deki soykırımına sessiz kalmaya vicdanlarının el vermediğini söyledi.

Yaşanan soykırımı protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için kermes düzenlediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Ey İsrail soruyorum sana, en sevdiği oyunu özgürlük renginde resimler çizmek olan çocuklardan ne istedin? Oyuncak bir bebeğe ya da ayıcığa sarılarak uyuyan masum düşlü çocuklardan ne istedin? Okul formasını başucuna koyan çocuklardan ne istedin? Hastane yatağında halkının cesaretini alkışlayan kızın saçlarından ne istedin? Teslimiyet ve mücadele timsali bebeğin tekbirlerinden mi korktun? Ailesinin naaşı başında cennete gitmeleri için Allah'a yalvaran çocuğun feryadından mı korktun? Sen her şeylerini aldığını sandığın çocukların büyümesinden korktun. Ey İsrail dinle, çocukları öldürerek susturamazsın, oyunları bombalarla bozamazsın, resimleri enkazlarla boyayamazsın, okul zilini sirenle değiştiremezsin, hayallere kurşun sıkamazsın."

İl Gençlik Merkezi Müdürü Hayati Güneri ise Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek istediklerini dile getirerek, kermesin 2 gün süreceğini bildirdi.

İl Müftüsü Mesut Harmancı'nın Filistinliler için dua okuduğu etkinlikte, öğrencilerin yaptığı Filistin temalı resimler de sergilendi.

Kermesteki satıştan elde edilecek gelir, Filistinlilere bağışlanmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına gönderilecek.

Kaynak: AA

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