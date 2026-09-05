Artvin'de çevik yaban keçisi ağaç tepesinde görüntülendi, anlar paylaşıldı - Son Dakika
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Artvin'de çevik yaban keçisi ağaç tepesinde görüntülendi, anlar paylaşıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Artvin'in zorlu coğrafyasında yaban keçisinin ağaç tepesindeki görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Çevik hareketlerle dallar arasında ilerleyen keçinin kayalıklara yöneldiği anlar ilgi çekti.

ARTVİN'in zorlu coğrafyasında sarp kayalıklar ve dik yamaçlarda yaşamını sürdüren yaban keçisi, çıktığı ağacın tepesinde görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Artvin'in zorlu coğrafyasında sarp kayalıklar ve dik yamaçlarda yaşamını sürdüren yaban keçisine ait kayda alınan görüntüleri "Doğasında var.Yaban keçileri için sınırları biz belirlemiyoruz" notuyla sanal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda; sarp kayalıkların ve dik yamaçların usta tırmanıcısı olarak bilinen yaban keçisinin, bir ağacın dalları arasındaki görüntüsüne yer verildi. Çevik hareketlerle ağacın dalları arasında ilerleyen yaban keçisinin, kayalıklara doğru yönelip, gözden kaybolduğu anlara ait görüntüler, ilgi çekti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de çevik yaban keçisi ağaç tepesinde görüntülendi, anlar paylaşıldı - Son Dakika

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