 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin'de karısını boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de karısını boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Artvin'in Ardanuç ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ferhat Karaboğa'ya, müebbet hapis cezası verildi. Karaboğa'nın cinayeti itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği duruşmada, suça yardım ettiği iddia edilen Ümit Aslan Özdemir ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Karaboğa'yı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet, Özdemir'i ise 'suça yardım etme' suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Artvin\'de karısını boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
05.01.2024 - 20:12,
Abone Ol

Artvin'in Ardanuç ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Ferhat Karaboğa'ya, müebbet hapis cezası verildi.

Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ferhat Karaboğa ve suça yardım ettiği iddia edilen Ümit Aslan Özdemir ile avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Maktul Sinem Karaboğa adına müşteki sıfatıyla annesi Perihan Doğan'ın avukatı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Eşini boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ferhat Karaboğa, kavga sırasında cinnet geçirdiğini ve pişman olduğunu ileri sürdü.

Suça yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle yargılanan Özdemir ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Doğan'ın avukatı Reyhan Aydemir de "Ferhat suçunu itiraf etti. İfadesinde, 'Olay sonrasında duş alıp işe gittim' dedi. Olayı gerçekleştirdiği sabit. Ayrıca Ümit Aslan Özdemir'in Ferhat Karaboğa'ya söylediği, 'Bu kızı öldür başımıza iş açacak' söylemleri de Ferhat Karaboğa'nın daha önceki ifadelerinde mevcut. Sanıkların herhangi bir cezai indirim almadan en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Son sözleri sorulan Karaboğa, "Beyanlarım geçerli. Beraatımı istiyorum, pişmanım." diye konuştu.

Özdemir, suçlamaları kabul etmediğini yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Karaboğa'yı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet, Özdemir'i ise "suça yardım etme" suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Eşini öldürdüğü gerekçesiyle 27 Aralık 2021'de İzmir Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan Ferhat Karaboğa, eşini Artvin'in Ardanuç ilçesinde öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü itiraf etmişti.

Bunun üzerine emniyet güçleri, sanıkla Ardanuç'ta söz konusu araziye gelerek belirttiği noktada kazı yapılmış, burada battaniyeye sarılı halde gömülmüş kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan DNA testinde cesedin Sinem Karaboğa'ya ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aslan Özdemir, Ardanuç, Artvin, Tutuklama, Ceza, Adliye, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de karısını boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:38:07. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de karısını boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement