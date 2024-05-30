Artvin Şavşat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Artvin Şavşat\'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Muhsin Dursun'un kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

30.05.2024 16:03
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Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Artvin-Şavşat kara yolunun Şartul mevkisinde Muhsin Dursun'un kullandığı 41 L 2070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Şavşat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin Şavşat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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