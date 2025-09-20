Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz

Haberin Videosunu İzleyin
Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz
20.09.2025 11:15  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz
Haber Videosu

Artvin'de yöre halkının "buzhane" adını verdiği kayalarla çevrili yeraltı mağaraları, yılın her mevsimi yiyecek ve içeceklerin saklanması için kullanılıyor. Burada saklanan hiçbir yiyeceğin zayi olmadığını belirten yöre sakinleri, "Diğer köylerden ve il dışından gelen misafirlerimize gösteriyoruz. İçerideki sebzelerden ikram ediyoruz. Herkes şaşırarak çok beğeniyor" ifadelerini kullandı.

Artvin merkezine bağlı Ortaköy'ün 1600 rakımlı Çalışkanlar mezrasında yaşayanlar, yiyecek ve içeceklerini ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmeyen ve adeta doğal buzdolabı görevini üstlenen 40'a yakın mağarada saklıyor.

Her mevsim serin olması nedeniyle "buzhane" adı verilen mağaralar, birbirlerine olan yakınlığı ve giriş kısımlarına sonradan yapılan kapılarıyla dikkati çekiyor. Peynir, kaymak, yoğurt, et, yağ, patates gibi yiyeceklerini mağaralarda saklayan köy halkı, yazın ise soğuması için sularını koyuyor.

"EVİMİZDE BUZDOLABI OLDUĞU HALDE YİNE KULLANIYORUZ"

Mezra sakinlerinden 85 yaşındaki Ali Üstün, "buzhane" adını verdikleri mağaraların yapılış tarihini net olarak kimsenin bilmediğini söyledi. Evinin yakınındaki mağarayı sürekli kullandığını dile getiren Üstün, "Vatandaşlar evdeki yiyeceklerini buraya koyuyor, kışlıklarını burada saklıyor. Benim de evimin yanında buzhanem var, ben de kullanıyorum. Evimizde buzdolabı olduğu halde yine kullanıyoruz. Ben çocuktum, bunlar vardı. Bu buzhaneleri dedem ve babam kullanmış, ben de kullandım. Şimdi çocuklarım kullanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz

"BURADA HİÇBİR YİYECEĞİMİZ ZAYİ OLMAZ"

Şenlik Uğur ise mağaraların kendilerine miras olarak kaldığını, bunları sonraki nesillere de bırakmak istediklerini ifade etti. Mağaraların buzdolabından daha serin olduğunu anlatan Uğur, şöyle devam etti:

"Buraya buzhane diyoruz. Yoğurdumuzu, süzme peynirimizi, tereyağımızı, patatesimizi koyarız. Burası buzdolabından daha iyi. Doğal, kendiliğinden oluşan buzdolabı. Burada hiçbir yiyeceğimiz zayi olmaz. Acılık, tatsızlık olmaz. Her şey orijinali gibi doğal kalır. Buraları atalarımız ve dedelerimiz kullanmış."

Mağaraların yaklaşık 3 ila 4 metrekarelik büyüklüğe sahip olduğunu anlatan İsmail Dalkılıç da "Yediğimiz gıdalar bozulmuyor. Her şeyiyle doğal. Burası ürünleriniz bozulmasın, tazeliğini korusun diye kullanılan bir yer. Buzdolabının alternatifi ama buzdolabı tabi daha kullanışlı." diye konuştu.

Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz

DIŞARIDAN GELENLER ŞAŞIRIYOR

Sedat Şükrüoğlu ise asırlar önce yapıldığına inandıkları mağaraları kendilerinin de kullanmaya devam ettiğini söyledi. Mezra dışından gelen insanların mağaraları çok beğendiğini dile getiren Şükrüoğlu, "Sakladığımız meyve ve sebzeler bir ay boyunca bozulmadan duruyor. Kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Diğer köylerden ve il dışından gelen misafirlerimize gösteriyoruz. İçerideki sebzelerden ikram ediyoruz. Herkes şaşırarak çok beğeniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, artvin, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye Muslera 16. saniyede gol yedi Nereden nereye! Muslera 16. saniyede gol yedi
Katil balinalar lüks turist yatını batırdı Mürettebat canını zor kurtardı Katil balinalar lüks turist yatını batırdı! Mürettebat canını zor kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek müjdesi: 3 milyar TL’lik kredi imkanı sunacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız
En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye’de uzun kuyruklar oluştu En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu
Komşusunu 7 kurşunla katleden zanlının ifadesi kan dondurdu Komşusunu 7 kurşunla katleden zanlının ifadesi kan dondurdu
Mahkemeden ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye giren doktor hakkında skandal karar Mahkemeden ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye giren doktor hakkında skandal karar
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti
Taraftarlar adını sayıklıyor İşte Osimhen’in forma giyeceği maç Taraftarlar adını sayıklıyor! İşte Osimhen'in forma giyeceği maç
Ali Koç, Fenerbahçe’ye transfer olacak dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı Ali Koç, Fenerbahçe'ye transfer olacak dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı
Çocukları sopayla döven adam itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı Çocukları sopayla döven adam itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı
Ali Koç’un yapamadığını Rui Costa yaptı Benfica’dan Mourinho’yu zora sokacak madde Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

13:44
TikTok’ta kızını dans ettirip para isteyen babayla ilgili bakanlık harekete geçti
TikTok'ta kızını dans ettirip para isteyen babayla ilgili bakanlık harekete geçti
13:42
İstifa dalgasının ardından AK Parti’den ilk açıklama: 8 ilde yeni yönetimler göreve başlayacak
İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama: 8 ilde yeni yönetimler göreve başlayacak
13:17
Trafikte dehşet Otomobilin camını yumruklayarak kırdı
Trafikte dehşet! Otomobilin camını yumruklayarak kırdı
13:09
Lvbel C5’ten Alişan ve İsmail Türüt’e çok ağır sözler
Lvbel C5'ten Alişan ve İsmail Türüt'e çok ağır sözler
13:06
Fenerbahçe kongresinde gerginlik “Trabzon“ sorusu stadı karıştırdı
Fenerbahçe kongresinde gerginlik! "Trabzon" sorusu stadı karıştırdı
12:47
Filenin Efeleri tarih yazıyor Çeyrek finaldeyiz
Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz
12:37
Rakam öyle böyle değil Fenerbahçe’nin borcu belli oldu
Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
11:39
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
11:02
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi
10:44
’’Halil erkek değil, yapamadı’’ sözü boşanma davası açan kadının başını yaktı
''Halil erkek değil, yapamadı'' sözü boşanma davası açan kadının başını yaktı
10:29
Görüntü selin vurduğu Rize’den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2025 14:49:07. #7.13#
SON DAKİKA: Köye gelenler bu sistemi görünce şaşırıp kalıyor: İçeridekileri ikram ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.