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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği Yılın Kareleri 2023 oylamasına katılarak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve oy verdi. Ünsal, her bir fotoğrafın güzel ve etkileyici olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin sesi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
05.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:15
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Ünsal, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" ve Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Boğazda Cumhuriyet kutlaması" ve İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarına oy veren Ünsal, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" ve Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğraflarını seçti.

Ünsal, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt"ta da Mustafa Hassona'nın "Tarafsız" ile Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarına oy verdi.

Her fotoğraf karesini çok beğendiğini ve oy verirken zorlandığını ifade eden Ünsal, "Her biri birbirinden güzel, insanı etkileyici ve hikayesi olan fotoğraflar. Fotoğraflar, dahil oldukları konuları, olayları çok iyi yansıtmış. Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesi olmaya devam ediyor. Emeği geçen yöneticisinden muhabirine herkesin eline sağlık." dedi.

Kaynak: AA
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