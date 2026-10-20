Artvin Yusufeli\'de 2 salkımı 5 kilogramı bulan Peterek üzümünün hasadı başladı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yüksek şeker oranı ve kendine has aromasıyla sofraların vazgeçilmezi olan Peterek üzümünün hasadı başladı.

Yusufeli ilçesine bağlı 1050 rakımlı Çevreli köyünde yetiştirilen Peterek üzümü; ince kabuğu, yüksek şeker oranı, yoğun tatlı aroması ve yok denecek kadar küçük çekirdek yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgenin coğrafi yapısının oluşturduğu doğal yetişme koşullarından beslenerek diğer türlere göre daha ender yetişen üzümler, toprağın verimliliği sayesinde oldukça kaliteli ve iri salkımlarla büyüyor. Bağlardan toplanan 2 salkım Peterek üzümünün ağırlığı kimi zaman 5 kilogramı buluyor. Sofralarda sıkça tüketilen üzümün ağustosta başlayan hasat zamanı, ekim ayının sonuna kadar sürüyor. Kış mevsimine sadece 2 ay kala sararıp tam tadına ulaşan üzümler, dalından taze olarak toplanıyor. El emeğiyle üretilen ve kilosu yaklaşık 200 liraya satılan Peterek üzümü, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep görüyor.

'AROMASIYLA NAM SALMIŞTIR'

Çevreli Köyü Muhtarı Turgay Aslan, üzümün Türkiye'de pek çok yere gönderildiğini ifade ederek, "Çevreli köyünün eski adı Peterek köyüdür. Köyünde üzümü meşhurdur; o yüzden Peterek üzümü denir. Rakım burada yüksek olduğu için hasat zamanı bu zaman kalıyor. Diğer yerlerdeki üzümlerin hasadı yapılmış durumdadır. Kış mevsimine 2 ay kaldı hala sofralarımıza kadar gelen Peterek üzümü vatandaşların damak tadına hitap ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gidiyor. Aromasıyla nam saldığı için Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gönderdik. Kurum amirlerine kasa kasa üzüm gönderdiğimiz de oldu" dedi.

'ENDER ÜZÜM TÜRLERİNDEN BİRİ'

Üzümün özelliklerini sıralayan üretici Mehmet Bahri Yıkıcı, "Peterek üzümü bölgemizde meşhur bir üzümdür. Tatlı, ince kabuklu, çekirdeği hiç denecek kadar yok ve çok küçüktür. Şeker oranı da yüksektir. Şubat ayında budaması yapıldıktan sonra ekim ayına kadar da emek gerektiren bir üzüm çeşididir. Coğrafi koşullarımız zorlu, burada bu üzüm ciddi emeklerle üretilen yüksek kalitede bir üzümdür. Türkiye'nin ender üzüm türlerinden biridir. Ekim ayında sararır ve tat alır. Adına türkü bile vardır" diye konuştu.

'EMEKLE ORTAYA ÇIKAN BİR ÜRÜN'

Üretici Hülya Ergen Aslan ise "Bin bir emekle büyütülen ve çok aşamadan geçen Peterek üzümü bahçesindeyiz. İnce kabuklu oluşu, çekirdeksiz oluşu ve aroması nedeniyle özellikle yemeklerden sonra tüketilir. Üst düzey yöneticilerin dahi özellikle istedikleri bu üzüm türünü bizler yetiştiriyoruz. Ekim ayının sonlarına doğru hasadına başlanır. Hiçbir makine gücü olmadan, emekle ortaya çıkan bir tarım ürünüdür" dedi.

'TERCİH EDİLEN KALİTELİ BİR ÜZÜM'

Üreticilerden Halil Çelik de "Emeği çok ve tercih edilen bir üzüm türüdür. Aroması da farklıdır. Bu üzümü Sayın Cumhurbaşkanımıza da gönderiyoruz. Siyasiler buradan sipariş veriyorlar, alıp götürüyorlar" diye konuştu. İsmail Aslan ise "Sofralık bir üzüm çeşididir. Çevreli köyünün 1050 rakımında kaliteli bir üzüm oluyor. Herkes buradan üzüm alıyor" dedi.