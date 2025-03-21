Arzu Çerkezoğlu: "Sandıkta Yenemedikleri Siyasi Rakiplerini Siyasallaşan Yargıyla, Çeşitli Hukuksuz Uygulamalarla Bertaraf Etmeye Çalışıyorlar" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arzu Çerkezoğlu: "Sandıkta Yenemedikleri Siyasi Rakiplerini Siyasallaşan Yargıyla, Çeşitli Hukuksuz Uygulamalarla Bertaraf Etmeye Çalışıyorlar"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dolayısıyla Saraçhane'ye yürüyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne destek ziyaretinde bulundu. Çerkezoğlu, "Sandıkta yenemedikleri siyasi rakiplerini siyasallaşan yargıyla, çeşitli hukuksuz uygulamalarla bertaraf etmeye çalışıyorlar. Bu anlayış aslında 85 milyon insanın emeğine, ekmeğini, geleceğini tehdit etmektedir^" diye konuştu.

21.03.2025 16:17  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dolayısıyla Saraçhane'ye yürüyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne destek ziyaretinde bulundu. Çerkezoğlu, "Sandıkta yenemedikleri siyasi rakiplerini siyasallaşan yargıyla, çeşitli hukuksuz uygulamalarla bertaraf etmeye çalışıyorlar. Bu anlayış aslında 85 milyon insanın emeğine, ekmeğini, geleceğini tehdit etmektedir^" diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK üyeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dolayısıyla Saraçhane'ye yürüyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne destek ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu basın açıklaması yaptı.

"Demokrasi yenilmeyi içermese demokrasi olmaz onun adı krallık olur, padişahlık olur"

Özel, tüm yurttaşlara seslenerek, "Yapılan bir yarış sonunda millet karar veriyor. Biz yıllarca seçim kaybettik 47 yıl birinci parti olamadık. Ama buna karşı hasetlik, fesatlık yapmadık. Milletin tercihini yok saymadık hatayı kendimizde gördük gayret ettik, çalıştık. En sonunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak 47 yıl sonra birinci parti olduk. Evet, Erdoğan kaybetmiyordu partisini kurduğundan beri ama en sonunda o da kaybetti. Demokrasi yenilmeyi içermese demokrasi olmaz onun adı krallık olur, padişahlık olur" dedi.

Demokraside kazandığında ne yaptığına değil kaybedince ne yapıldığına bakıldığına dikkati çeken Özel, "Bugün seçimde kaybeden birinin geçmişte oy aldığı halkın milletin iradesini hiçe saymasıyla karşı karşıyız. Millet Saraçhane'yi Ekrem İmamoğlu'na verdi, o hakim ve polisle geri almak istiyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. O yüzden beş günlük eylem yasağına rağmen günlerdir Saraçhane doluyor, taşıyor. Tarihin en büyük mitinglerini yapıyor" diye konuştu.

"Sokağa mı çağırıyorsun, evet sokağa çağırıyorum "

Özel, demokrasiye sahip çıkan herkesi bu akşam Saraçhane Meydanı'na çağırdı. Türkiye'nin 81 ilinde özellikle CHP'nin kazandığı 14 büyükşehir belediyesi ve 21 il belediyesinin olduğu illerde belediyelerin gösterdiği alanlarda ve diğer tüm illerde il başkanlıklarının çağrı yaptığı yerlere yurttaşları davet eden Özel, şunları kaydetti:

"Sokağa mı çağırıyorsun, evet sokağa çağırıyorum ama sokağa şiddet, kavga için çağırmıyorum. Dün de söyledim, hep söylüyorum. Kanunsuz emirler veriliyor önümüze kanunsuz barikatlar konuluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız, onun için çağrım bu kanunsuz emirle konan barikatları polisimizi gözeterek ona zarar vermeyerek yıkın geçin. Meydanlara, sokaklara akın, sokaklara taşın. Her yeri tutsalar herkes evinin önüne çıksın. Bugün sadece seçtiğimizde değil seçebilme hakkımıza, gelecekteki sandıklara, bundan sonra seçim olacak mı olmayacak mı, Tayyip Erdoğan'ın istediği gibi sonuçlanmayan seçimlerin sonuçlarına uyulacak mı uyulmayacak mı bu süreç ona karar verme sürecidir. Barışçıl hak arayan çevreye zarar vermeyen polise zarar vermeyen ama kararlılığın da kaybetmeyen tüm kitleleri 81 ilde sokaklara meydanlara bekliyoruz."

Çerkezoğlu: "Seçme ve seçilme hakkımız ortadan kaldırmaya çalışan bu akıl almaz kötülüğe karşıyız"

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da tarihi bir dönemde Saraçhane'de olduklarına dikkati çekerek "Saraçhane'nin Türkiye işçi sınıfının mücadelesinde ve DİSK'in tarihinde çok önemli çok anlamlı bir yeri vardır. Bugün de yine Saraçhane'ye ve 16 milyon İstanbul'un milli iradesine sahip çıkmak için seçme ve seçilme hakkımız ortadan kaldırmaya çalışan tüm bu uygulamalara ve akıl almaz kötülüğe karşı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek için buradayız" dedi.

"Bu politikalara asla ama asla teslim olmayacağız"

"Bugün demokrasimizi ve anayasal düzenimizi hedefe alan akıl almaz kötülükle karşı karşıyayız" diyen Çerkezoğlu, ülkeyi yöneten iktidarın toplumsal desteğini yitirdikçe daha baskıcı ve zoru dayattığını söyledi. Çerkezoğlu, tutuklamalarla, muhalefet eden herkesi susturarak iktidarda kalmaya çalıştığını belirterek, "Halkın iradesine ve binanın üzerinde yazan pankartta olduğu gibi 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Ülkesine meydan okuyan bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bu ülkenin milyonlarca işçisi, emekçisi verilenle yetinsin hiçbir şeye itiraz etmesin diyorlar. Ama bu ülkenin demokrasi geleneğini, bu ülkenin demokrasi birikimine hafife alıyorlar" diye konuştu.

Üç gündür ülkenin dört bir yanında işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin alanlarda olduğunu değinen Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkede en temel kazanım şartları, demokrasiyi, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışan bu politikalara asla ama asla teslim olmayacağız. Kendi iktidarlarına güvencesini baskıda, zulümde görenler bilsinler ki bu ülkenin tüm güzelliklerini üreten işçilerden, emekçilerden, kadınlardan, gençlerden yani halktan daha büyük bir güç yoktur. Sandıkta yenemedikleri siyasi rakiplerini siyasallaşan yargıyla, çeşitli hukuksuz uygulamalarla bertaraf etmeye çalışıyorlar. Bu anlayış aslında 85 milyon insanın emeğine, ekmeğini, geleceğini tehdit etmektedir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arzu Çerkezoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arzu Çerkezoğlu: 'Sandıkta Yenemedikleri Siyasi Rakiplerini Siyasallaşan Yargıyla, Çeşitli Hukuksuz Uygulamalarla Bertaraf Etmeye Çalışıyorlar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
16:47 Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
16:45 CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
16:11 Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
16:09 İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 14:45:10. #7.13#
SON DAKİKA: Arzu Çerkezoğlu: "Sandıkta Yenemedikleri Siyasi Rakiplerini Siyasallaşan Yargıyla, Çeşitli Hukuksuz Uygulamalarla Bertaraf Etmeye Çalışıyorlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement