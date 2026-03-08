Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor - Son Dakika
Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor

Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor
08.03.2026 12:56
Gaziantep'te aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan ayında her gün 5 bin kişiye iftarlık hazırlıyor.

Gaziantep'te aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan ayında her gün 5 bin kişiye iftarlık hazırlıyor.

Şehitkamil ilçesindeki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Aşçılık Bölümü öğrencileri, okulun endüstriyel mutfağında haftanın 5 günü aldıkları uygulamalı eğitimlerle çeşitli yemekler hazırlıyor.

Öğretmenlerinin gözetiminde sabahın erken saatlerinden itibaren kazanların başına geçen öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarına, ihtiyaç sahiplerine ve iftar çadırlarına yemek hazırlıyor. Hazırlanan yemekler Gaziantep'in yanı sıra Kilis ve Kahramanmaraş'a da gönderiliyor.

Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Kurt, AA muhabirine, okulda yiyecek ve içecek hizmet alanlarında döner sermaye işletmesinin bulunduğunu ve bu faaliyetlerin burada yürütüldüğünü söyledi.

Bölümde 70 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"40'ı kız 30'u erkek olmak üzere öğrencilerimiz işletmede uygulamalı olarak eğitime katılmakta. Bu süreçte öğrencilerimiz hem eğitim görmekte hem de kazandıkları ücretle ailelerine katkı sağlıyor. Yaptığımız yemekler çeşitli kamu kurumlarına gidiyor. İsteğe bağlı 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Çocuklarımız burada işi öğrenip mezun olduklarında kendi sektörlerinde iş bulma imkanı bulabiliyor ya da kendi işletmelerini açabiliyor. Burada hem okulumuz hem öğrencilerimiz kazanıyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda eğitimlerini uygulamalı olarak sürdürüyor."

"Öğrencilerimiz yemek işini zevkle yapıyor"

Kurt, ramazan ayında Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta toplamda 2 bin 500 kişiye çadır yemekleri verdiklerini, geriye kalan 2 bin 500 kişilik yemeği de taşımalı okullara ve ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin yemek işini zevkle yaptığını dile getiren Kurt, "Buradaki öğrencimiz zaten kendi mesleğini yapmış oluyor. Burada öğrendikleri bilgilerle mezun olunca iş sahibi oluyor. Biz lise olarak farklı firmalarla görüşüp öğrencilerimize mezun olduktan sonra iş konusunda yardımcı oluyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin hepsi şu an farklı sektörlerde kendi işlerini yapıyor." dedi.

"Mezun olduktan sonra otellerde aşçı olarak çalışmak istiyorum"

10'uncu sınıf öğrencisi Emine Atay ise okulda aşçılık ve yemek pişirme tekniklerini öğrendiğini belirterek, "Burada pilav yapıp et doğruyoruz. Aynı zamanda pasta da yapıyoruz. Yine sulu yemekler de yapıyoruz. Yaptığımız yemekleri iftar çadırlarına dağıtıyoruz. Bunun için de çok mutluyum. Mezun olduktan sonra otellerde aşçı olarak çalışmak istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

12'inci sınıf öğrencisi Ecrin Durmuş da aşçılık mesleğinin çocukluğundan beri hayali olduğunu dile getirerek, "Burada hocalarım sayesinde kendimi yetiştirebiliyorum. Burada yine çok güzel şeyler öğrendim. Birçok yemeği yapabiliyoruz. Şu anda iftar çadırlarına yemek yapıp gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor - Son Dakika
