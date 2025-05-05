ASEAN'dan Trump'ın Tarifelerine Tepki - Son Dakika
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ASEAN'dan Trump'ın Tarifelerine Tepki

ASEAN maliye bakanları, artan korumacı ticaret tutumunun küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

05.05.2025 11:52
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ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarifelerine tepkiler sürerken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin maliye bakanları, "ticarette korumacı tutumun arttığı" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri gündemdeki yerini korurken, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin de dahil olduğu ASEAN+3 ülkelerinin maliye bakanları ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ticarette korumacı tutumun arttığı, bunun yatırım ve ekonomi gibi alanlarda küresel etkiler doğurabileceği ve ekonomik parçalanmaya neden olabileceği vurgulandı.

ASEAN+3 ülkelerinin kurallara dayalı serbest, adil ve şeffaf çok taraflı ticaret sistemine bağlılıklarını vurguladığı açıklamada, bölgede ekonomik istikrar için birlik ve işbirliğini artırma çağrısı yapıldı.

"Karşılıklı tarifeler"

Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranlarıyla ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamıştı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ASEAN'dan Trump'ın Tarifelerine Tepki - Son Dakika

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