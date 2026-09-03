ASEAN Günü Ankara\'da kutlandı, Türkiye\'nin diyalog ortaklığı vurgulandı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Günü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve ASEAN milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Ekinci, bu yılki kutlamanın Türkiye ile ASEAN arasında kurulan tarihi diyalog ortaklığının ardından derin bir anlam taşıdığını dile getirerek, Türkiye'ye destek veren ASEAN üye ülkelerine teşekkür etti.

Dünyanın birçok sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Ekinci, "Jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler uluslararası ilişkileri yeniden şekillendiriyor." dedi.

Ekinci, bunlara rağmen ASEAN ülkelerinin Asya-Pasifik'te barış ve istikrarın sütunu gibi ayakta durduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, ASEAN'ın kapsayıcı yaklaşımına ve ulusları ortak küresel vizyon etrafında bir araya getirme konusundaki yeteneğine büyük önem verdiğini belirtti.

ASEAN'ın yıllar içinde dış ortaklarıyla güçlü ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirdiğinin altını çizen Ekinci, "ASEAN, eş zamanlı olarak, daha kapsayıcı bir küresel sistemin şekillendirilmesinde de giderek daha önemli bir rol üstlenmiştir." diye konuştu.

Türkiye, ASEAN'ın 12. diyalog ortağı

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Chaturont Chaiyakam da 1967'de Bangkok'ta kurulan ASEAN'ın bu yıl 59. yıl dönümünün kutlandığına işaret etti.

Bu yılın tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Chaiyakam, "Jeopolitik belirsizlik, ekonomik bozulma, iklim değişikliği veya hızlı teknolojik dönüşümle karşı karşıya olsak da geleceğimiz ASEAN ve Türkiye için kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir topluluklar inşa etmek üzere birlikte çalışma yeteneğimize bağlı." ifadelerini kullandı.

59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin, ASEAN'ın 12. diyalog ortağı olduğunu belirten Chaiyakam, "Bu önemli kilometre taşı, büyüyen dostluğumuzu ve daha yakın işbirliğine olan ortak bağlılığımızı yansıtıyor." diye konuştu.

Chaiyakam, Türkiye'nin diyalog ortağı statüsünün ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını vurgulayarak "Ticaret ve yatırım, bağlantı, turizm, eğitim, bilim ve teknoloji, savunma sanayi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha geniş işbirliği fırsatları yaratmaktadır." dedi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş de 21 Temmuz'da, ASEAN Zirvesi'nde Türkiye'ye Diyalog Ortağı statüsü verildiğini hatırlatarak, bu tarihi adımın Türkiye-Güneydoğu Asya arasındaki önemli potansiyelin kilidini açtığını ifade etti.

Ankara Üniversitesinin, ASEAN ile Türkiye arasında bilimsel aracı kurum olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Tanrıvermiş, üniversitenin Asya çalışmaları da dahil olmak üzere edebiyat, dilbilim ve kültür alanlarında büyük çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Tanrıvermiş, "Araştırma merkezlerimiz ve akademik uzmanlığımızla Ankara Üniversitesi, Asya ortaklarımız arasında işbirlikçi araştırma tesislerini, personel değişimini ve ortak akıllı işbirliğini desteklemekte." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, davetlilere Asya ülkelerine ait yerel lezzetler ikram edildi.