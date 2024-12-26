Asgari Ücret Açıklaması ve Faiz İndirimi Beklentisi - Son Dakika
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Asgari Ücret Açıklaması ve Faiz İndirimi Beklentisi

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CHP'li Karatepe, asgari ücretin düşük belirlenmesi ile Merkez Bankası'nın faiz indirebileceğini belirtti.

26.12.2024 01:24
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Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından Mekez Bankası'nın faiz indirimi kararı alabileceğine değinerek, "Asgari ücretin düşük açıklanmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın yarın toplantısında bir faiz indirimi kararı çıkma olasılığının güçlendiği görülüyor. Muhtemelen 150 ile 250 baz puan arasında bir indirim yapacağı tahmin ediliyor" dedi.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme süreci dün itibarıyla sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün akşam sürpriz bir toplantıyla dördüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklarken işveren desteğinin de 700 liradan bin liraya çıkarıltıldığını belirtti. CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asgari ücret artışı, beklentinin çok altında kaldı, bunu görüyoruz. Biz 30 bin liranın altında bir asgari ücretin çalışanların geçinmesi için yeterli bir rakam olmadığını uzun zamandan beri söylüyorduk. Yapılan artış yüzde 30'luk bir artış. 2024 yılı enflasyon verisinin bile üçte iki seviyesinde ya da onun üçte biri daha altında bir artışa tekabül ediyor.

"Daha ilk günden çalışanların açlığa mahkum edildiğinin bir göstergesidir"

Bu daha ilk günden çalışanların açlığa mahkum edildiğinin bir göstergesidir. Şimdi iş dünyasının iki talebi vardı, bunlardan bir tanesi asgari ücretin düşük miktarda artırılması, diğeri de faiz indirimlerine bir an önce başlanması. Asgari ücretin düşük açıklanmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın yarın toplantısında bir faiz indirimi kararı çıkma olasılığının güçlendiği görülüyor.

"150 ile 250 baz puan arasında bir indirim yapacağı tahmin ediliyor"

Muhtemelen 150 ile 250 baz puan arasında bir indirim yapacağı tahmin ediliyor. Yabancı değerlendirme kurumlarından gelen açıklamalar da bu yönde. Dolayısıyla asgari ücreti baskılayarak ya da artışı enflasyonun altında tutarak aynı zamanda faiz artırımının daha kolay yapılmasına imkan verilmiş gibi bir durum söz konusu ama faizlerin ne olacağını göreceğiz. Fakat asıl önemli olan konu bu ücret seviyesiyle vatandaşın geçirmesinin mümkünü olmadığı. Daha ilk günden yoksulluğa mahkum edildi. Şimdi biz genellikle karşılaştırmaları açlık seviyesi üzerinden yapıyoruz ama artık açlık seviyesini bile karşılamayan enflasyonun altında bir artışla asgari ücretin yükseltilmiş olmasının yeterli olmadığını düşünüyoruz."

Asgari Ücret Açıklaması ve Faiz İndirimi Beklentisi
Kaynak: ANKA

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