Asgari Ücret İnisiyatifi'nden Yılda Dört Zam Talepleri

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Asgari Ücret İnisiyatifi adına, asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesini öngören yasal değişiklik taleplerini de içeren dilekçelerin TBMM'ye sunulmasından önce yapılan açıklamada, "Enflasyonla mücadelenin faturasının, açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek pahasına milyonlarca emekçiye ödetilmesini kabul etmiyoruz. Asgari Ücret İnisiyatifi olarak bizler, asgari ücrete yeniden zam mücadelesini büyüterek haykırıyoruz: Akaryakıta, gıdaya, kiraya, her şeye zam varsa asgari ücrete yeniden zam" denildi.

Çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya getirerek oluşturduğu Asgari Ücret İnisiyatifi, düzenledikleri Asgari Ücret Çalıştayı'nın sonuçlarını paylaşmak ve asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesini öngören yasal değişiklik taleplerini de içeren dilekçelerini TBMM'ye sunmadan önce TBMM Dikmen Kapısı önünde açıklama yapmak istedi. İnisiyatif üyelerinin burada açıklama yapmasına izinleri olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi. Bunun üzerine açıklama Olgunlar Caddesi'nde yapıldı. Açıklamaya, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da destek verdi.

"Akaryakıta, gıdaya, elektriğe, kiraya her şeye zam varsa asgari ücrete de yeniden zam" yazılı pankartın ardında toplanan eylemciler, "Asgari ücrete yılda 4 zam", "Emekçiye refah payı", "6 saat iş günü ile herkese iş" ve "Asgari ücrete yeniden zam" yazılı dövizler taşıyarak, "AKP'den hesabı emekçiler soracak" ve "Asgari ücretli yalnız değildir" sloganları attı."

Asgari Ücret İnisiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Nurseli Gözüaçık, şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi, 23 yıllık AKP iktidarı döneminde değişmeyen sefalet senaryosu, 2026 yılına girerken bir kez daha sahneye kondu. TÜİK'in yıl sonu resmi enflasyonunun dahi gerisinde kalan yüzde 27'lik asgari ücret zammı, daha emekçilerin eline geçmeden enflasyon karşısında ezildi. 2026 yılı ilk üç aylık resmi enflasyonun yüzde 10,04 olarak açıklanmasıyla birlikte, asgari ücrete yılbaşında yapılan 5 bin 971 liralık artışın 2 bin 819 lirası, yani yüzde 47'si daha nisan ayı gelmeden eridi gitti. 30 bin lirayı geçen açlık sınırı karşısında 28 bin liralık asgari ücret, temel ihtiyaçların karşılanabildiği insani bir yaşam sağlamaktan artık fersah fersah uzaktır."

"Enerji enflasyonu durmayacak, emekçinin sırtındaki yük katlanarak artacak"

Siyasi iktidar 'enflasyonla mücadele' adı altında rakamlarla oynayadursun, savaşın ve dışa bağımlılığın yarattığı enerji krizi Türkiye'yi en ağır biçimde vurmaya devam ediyor. Mart ayında mazot fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 40'ı aşması, tarladan sofraya her adımda maliyetleri körüklüyor. Savaş ve dışa bağımlılık sürdüğü müddetçe enerji enflasyonu durmayacak, emekçinin sırtındaki yük katlanarak artacak. Siyasi iktidar tutmayan enflasyon hedeflerine göre yapılan zamlarla ücretleri baskılayıp emeği değersizleştirmeye, patronları ise dolar milyoneri yapmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelenin faturasının, açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek pahasına milyonlarca emekçiye ödetilmesini kabul etmiyoruz. Asgari Ücret İnisiyatifi olarak bizler, asgari ücrete yeniden zam mücadelesini büyüterek haykırıyoruz: Akaryakıta, gıdaya, kiraya, her şeye zam varsa asgari ücrete yeniden zam!

Asgari ücretli olsun ya da olmasın, tüm yurttaşlar belirlenen asgari ücretten doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu gerekçeyle, Anayasa'nın 74. maddesiyle güvence altına alınan dilekçe hakkımızı kullanarak, TBMM'nin konuyu gündemine almasını ve 4857 sayılı İş Kanunu'na 'Asgari ücret insan onuruna yaraşır bir düzeyde, milli geliri ve enflasyonu baz alarak yılda dört kez güncellenecek şekilde belirlenir.' maddesinin eklenmesini istiyoruz. Bu nedenle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek, topladığımız dilekçeleri teslim edecek ve Meclis'teki siyasi partilerle hedeflerimizi paylaşacağız. Bu ziyaret, bir başvuru olmanın da ötesinde emeğin sesi ile siyaset arasındaki mesafeyi kapatma çağrısı olacaktır."

"4857 sayılı İş Kanunu'na açık hüküm eklenmelidir"

Gözüaçık, Asgari Ücret İnisiyatifi'nin siyasi partilerle paylaşacakları önerlerini şu şekilde sıraladı:

"Asgari ücret, işçinin değil işçi ve ailesinin yaşam maliyeti temelinde belirlenmelidir. Asgari ücret hesabında yalnızca bireysel değil, hane düzeyinde insanca yaşam koşulları esas alınmalıdır. Asgari ücret insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılmalıdır. Sosyal devlet ilkesi gereği asgari ücret, açlık sınırına sıkışmış değil, insanca yaşamı güvence altına alan bir toplumsal taban olmalıdır. Asgari ücret yılda bir kez değil, yılda dört kez güncellenmelidir. Enflasyon karşısında hızla eriyen ücretlere karşı, milli gelir ve enflasyon verileri esas alınarak çoklu güncelleme sistemi kurulmalıdır."

4857 sayılı İş Kanunu'na açık hüküm eklenmelidir. 'Asgari ücret insan onuruna yaraşır bir düzeyde, milli geliri ve enflasyonu baz alarak yılda dört kez güncellenecek şekilde belirlenir' hükmü yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Asgari ücret yeniden gerçek anlamda bir başlangıç ücreti olmalıdır. Asgari ücretin genel ücret haline gelmesine son verecek düzenlemeler yapılmalı; ücret skalasının tamamını aşağı çeken bu rejime karşı koruyucu mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bölüşüm politikaları emekçilerden yana yeniden kurulmalıdır. 'Kaynak yok' söylemi gerçek değildir. Sorun kaynak eksikliği değil, bölüşüm tercihidir. Emeğin payını büyüten adil bir bölüşüm politikası hayata geçirilmelidir."

Açıklamanın ardından Meclis'e yürümek isteyen gruba, grubun izinleri olmadığı gerekçesiyle polis izin vermedi. İnisiyatif üyeleri, Meclis'e ayrı gruplar halinde yürüdü.