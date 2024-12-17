Asgari Ücret Toplantısı 19 Aralık'ta

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(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, 19 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, ekonomik göstergeler, çalışanların yaşam standartları ve işverenlerin maliyetleri gibi konular değerlendirilirken, ilk iki toplantıda taraflarca herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. Üçüncü toplantıda ise rakamların gündeme gelebileceği bekleniyor.

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak,

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak,

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak,

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak,

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.