Asgari Ücretin Belirlenmesi Önemli - Son Dakika
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Asgari Ücretin Belirlenmesi Önemli

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Dervişoğlu, işçilerin mağdur edilmemesi ve hak ettikleri ücretin verilmesi gerektiğini vurguladı.

05.12.2024 16:51
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, belirlenecek asgari ücret tutarına ilişkin olarak, "İşçinin mağdur edilmesini engelleyebilecek adımların atılması, gerekli tedbirlerin alınması, işçiye hak ettiği ücretin verilmesi ve onun insanca yaşamını sürdürebilmesini temin edilmesi bizim açımızdan çok önemli" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hak-İş Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü. Dervişoğlu'na ziyarette İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Genel Başkan Yardımcıları Erhan Usta, İmren Nilay Tüfekci, Alper Akdoğan ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu eşlik etti. Dervişoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz asgari ücret belirleme komisyonunda sendikaları temsilen Türk-İş var. İşvereni temsilen TİSK var ve hükümeti temsilen bakanlık görevlileri var. Ben bu ziyareti bütün bu görüşmeler başlamadan yapmamın nedeni sendikaların konuyla ilgili fikirlerini alayım, onlarla görüş alışverişinde bulunayım istedim. Türk-İş Başkanı'yla yapmış olduğumuz görüşmede her ne kadar o komisyon masasında HAK-İŞ olmasa bile daha önceden HAK-İŞ'le bir mutabakat sağlanması ve bu mutabakata bağlı olarak da masaya oturulması hususundaki görüşlerini ve fikirlerini bizimle paylaştı. Bu makulün belirlenmesi açısından bakıldığında bizim için çok önemli bir durum. Konuya bileşenlerin mutlaka dahil olması gerekiyor. Bu alanda işçinin mağdur edilmesini engelleyebilecek adımların atılması, gerekli tedbirlerin alınması, işçiye hak ettiği ücretin verilmesi ve onun insanca yaşamını sürdürebilmesini temin edilmesi bizim açımızdan çok önemli."

Kaynak: ANKA

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