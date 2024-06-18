Asgari Ücretli ve Emekliler Bayramda Çikolatadan Mahrum Kalıyor - Son Dakika
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Asgari Ücretli ve Emekliler Bayramda Çikolatadan Mahrum Kalıyor

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, asgari ücretli ve emeklilerin geçen yıla göre bu yıl bayramda daha az çikolata alabildiğini belirtti. Akdoğan, en düşük emekli maaşıyla geçen yıl alınabilen 32 kilo çikolatadan bu yıl sadece 16 kilo alınabildiğini ifade etti. Asgari ücretlinin ise geçen yıl 42 kilo çikolata alabilirken bu yıl sadece 32 kilo alabildiğini söyledi.

18.06.2024 10:36
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Asgari ücretli bir maaşıyla geçen yıl bayramda 42 kilo çikolata alabilirken, bu yıl 32 kilo alabiliyor. En düşük emekli maaşıyla geçen yıl 32 kilo alınabilen çikolatadan bu yıl sadece 16 kilo alınabiliyor. Asgari ücretlinin 10, emeklinin 16 kilo çikolatası nerede" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Umut Akdoğan, geçen yılın Kurban Bayramı'ndaki kurban, şeker ve çikolata fiyatlarıyla bu yılın fiyatlarını karşılaştırdı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla asgari ücretli ve emeklilerin hem ücretinden hem lokmasından çaldığını belirten Akdoğan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanı 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini; yurt içinde 11 bin 750 lira açıkladı. 2023 yılında vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 5 bin 950 liraydı. Geçtiğimiz yıl tüm maaşını vererek en azından bir kurban kesebilecek en düşük emekli maaşı alan vatandaşımızın, bu yıl kurban kesme şansı kalmadı. Kurban emeklilerimiz için bir hayal, asgari ücretli için ise zor ama sadece kurban mı? Eski bayramlarda nineler dedeler torunlarına harçlık verir evlerde misafirlere çikolata, bayram şekeri ikram edilirdi. Ancak enflasyonun altında verilen zamlarla iktidar asgari ücretlinin de emeklinin de bayram ikramından çaldı, onları bayramın tatlarına hasret bıraktı.

Çikolatada durum daha da vahim. Asgari ücretli bir maaşıyla geçen yıl bayramda 42 kilo çikolata alabilirken, bu yıl 32 kilo alabiliyor. En düşük emekli maaşıyla geçen yıl 32 kilo alınabilen çikolatadan bu yıl sadece 16 kilo alınabiliyor. Buradan soruyorum. Asgari ücretlinin 10, emeklinin 16 kilo çikolatası nerede?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Asgari Ücretli ve Emekliler Bayramda Çikolatadan Mahrum Kalıyor - Son Dakika

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