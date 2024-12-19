Asgari Ücrette Hakkı Saruhan Oluç'un Değerlendirmesi - Son Dakika
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Asgari Ücrette Hakkı Saruhan Oluç'un Değerlendirmesi

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DEM Parti Milletvekili Oluç, asgari ücretin 35 bin lira olmasını talep etti ve TÜRK-İŞ'i eleştirdi.

19.12.2024 19:33
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Haber: Erva Gün/ Kamera: Eylem Ladin Değer

(TBMM) - DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lira olarak açıkladığı asgari ücret teklifine ilişkin, "TÜRK-İŞ'in bu söylediği önemli bir tespit fakat yeterli değil diye düşünüyoruz. Bizim parti olarak asgari ücret için talebimiz 35 bin liraydı." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkı Saruhan Oluç, ANKA Haber Ajansı'na, TÜRK-İŞ'in bugünkü Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ardından basın toplantısıyla açıkladığı asgari ücret teklifini değerlendirdi.

Oluç, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete ilişkin yapılacak bir belirlemenin işçileri, emekçileri ve emeklileri enflasyona ezdirmek anlamına geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla TÜRK-İŞ'in bu söylediği önemli bir tespit fakat yeterli değil diye düşünüyoruz. Türkiye'deki açlık sınırı ve yoksulluk sınırı rakamlarına baktığımızda her ay bu konuda değişim yaşanıyor. En son açıklanan verilere göre, açlık sınırı 20 bin civarındayken, yoksulluk sınırı da 70 bin civarındaydı. Bu söylediğim açlık ve yoksulluk sınırı rakamları yine TÜRK-İŞ'in rakamlarıdır. Asgari ücretin Türkiye'de yoksulluk sınırının yarısı kadar olması gerekitğini düşünüyoruz. Devrimci İşçi Sendikaları'da böyle bir talepte bulundu. Bizim de yaklaşımımız bu. Dolayısıyla biz asgari ücreti böyle bir yere bağlayarak çözmek daha doğru geliyor. Öbür türlü yapılan hesaplar çok afaki rakamlara da gidebiliyor. Ama yoksulluk sınırının yarısının olması bir ailede iki kişinin çalışması halinde en azından insanca yaşanabilecek bir hale gidilmesi anlamına gelecek. Bizim parti olarak asgari ücret için talebimiz 35 bin liraydı. TÜRK-İŞ'in yaptığı önerinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Asgari Ücrette Hakkı Saruhan Oluç\'un Değerlendirmesi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Asgari Ücrette Hakkı Saruhan Oluç'un Değerlendirmesi - Son Dakika

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