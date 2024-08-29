Aşı Reddi Vakaları Artıyor: Halk Sağlığı Sorunu

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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, aşı reddi vakalarının endişe verici düzeyde arttığına dikkat çekerek, aşı reddinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve bu durumun bulaşıcı hastalıkların yeniden ortaya çıkma riskini artırdığını vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı verilerinin aşı reddi vakalarının giderek arttığını ortaya koyduğunu belirtti. Pala, yaptığı açıklamada; "2011 yılında 183 olan bu sayı, 2018'de 23 bine ulaşmış durumda. 2024 yılı aile hekimliği performans raporları da durumu daha da vahim bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle Bursa gibi büyükşehirlerde aşı reddi vakaları, aylık bazda binleri bulabiliyor. Bursa'da sadece geçtiğimiz Nisan ayında 580, Mayıs ayında ise 1357 aşı reddi vakası kayıtlara geçmiş" dedi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi de veren Pala, açıklamasında şunları ifade etti:

"Aşılar, çocukları birçok ölümcül hastalıktan koruyan ve geçtiğimiz yüzyıl içinde binlerce yaşamı kurtaran en etkili yöntemlerden biri. Ancak, maalesef aşı karşıtlığı nedeniyle bağışıklığı zayıflayan bir toplum beraberinde ise hızla yayılabilir hastalıklar ve salgınlar ile karşılaşabiliriz.

TBMM gündemine alınan bu konu hakkında; hekimler, bilim insanları ve tıbbi meslek örgütleri de aşıların önemi konusunda toplumun daha doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ve aşı karşıtı söylemlerin yayılmasının önlenmesi için etkili stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor."