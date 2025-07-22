Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
22.07.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı durma noktasına getirdi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "aşırı sıcak" uyarısı verilen kentlerden Adana'da, nem oranı yüzde 50 ölçüldü.

Hava sıcaklığının 38, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aşması nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkanlar, mesire alanlarındaki gölgeliklerde ve ağaçların altında vakit geçirdi. Yasak ve uyarılara rağmen bazı çocuklar ile gençler, sulama kanallarında yüzdü.

Öte yandan toplu taşıma araçlarını bekleyenler için Bülent Angın Bulvarı'na kurulan klimalı duraklardan bazılarının çalışmadığı görüldü.

Mersin'de hissedilen sıcaklık 43 dereceye ulaştı

Mersin'de öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının 43 dereceye, nem oranının da yüzde 89'a çıkması hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlar sakin kaldı.

Dışarı çıkanlar ağaçların altında dinlendi, bazı kişiler de serinlemek için Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki kumsallardan denize girdi.

Evcil hayvanlarını dışarı çıkaranlar, kıyı şeridinde yürüyüş yaptı.

Hatay'da sıcaktan bunalanlar derede yüzdü

Hatay'da da hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı, nem oranı ise yüzde 67 ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar, merkez Antakya ilçesi Tahtaköprü Mesire Alanı'nda piknik yaptı. Ziyaretçiler, buradaki derede yüzerek serinlemeye çalıştı.

Osmaniye

Hissedilen sıcaklığın 43 dereceye, nem oranının yüzde 50'ye çıktığı Osmaniye'de, birçok cadde ve sokak boş kaldı.

Doğada vakit geçirmek isteyenler, Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar su kenarında piknik yaptı, bazıları da çayda yüzdü.

Kaynak: AA

Osmaniye, Mersin, Hatay, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti Konuşulan rakam bomba Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba
Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı
Altay’da kriz 2 aylık başkan istifaya davet edildi Altay'da kriz! 2 aylık başkan istifaya davet edildi

14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
13:06
Ahmed Şara’ya peş peşe suikast girişimi “Ölümden Türkler kurtardı“
Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"
13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
18:34
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü
Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
18:31
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
18:29
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
18:18
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
18:07
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
18:06
Belarus’a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
Belarus'a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
17:55
Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
Peru'da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
17:54
Fatih Tekke iptal olan transfer sonrası sert konuştu: Bizi istemeyen baksın dalgasına
Fatih Tekke iptal olan transfer sonrası sert konuştu: Bizi istemeyen baksın dalgasına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 14:40:33. #7.11#
SON DAKİKA: Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.