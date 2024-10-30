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Askerlerden Depremzede Bekir'e Destek

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Serebral palsi hastası Bekir'e askerler, yürütecini hediye etti, annesi duygulandı.

30.10.2024 09:41
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Depremzede serebral palsili Bekir'in 'Mercedes'ini asker ağabeyleri hediye etti

HATAY - Hatay'da konteyner kentte yaşayan 5 yaşındaki serebral palsi hastası Bekir Nizam'a yürütecini asker ağabeyleri hediye etti. Anne Zeliha Nizam'ın 'oğlum senin Mercedes'in geldi' diyerek evladını sevmesiyse yürekleri ısıttı.

Doğuştan serebral palsi hastası olan 5 yaşındaki Bekir Nizam, yaşamını ailesiyle birlikte konteyner kentteki yuvasında sürdürüyor. Ailesinin özenle büyüttüğü Bekir'in 60 bin TL değerindeki yürütecini ve tabletini oyuncaklarıyla birlikte 12. Hawk Batarya Komutanlığı'nda görevli askeri personel hediye etti. Hava Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaplan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen iyiliğini ardından anne Zeliha Nizam'ın 'senin Mercedes'in geldi' diyerek evladını sevmesiyse yürekleri ısıttı.

"Asker ağabeylerimiz var olsun, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim"

Anne Zeliha Nizam, evladının yürümesi için destek olan askerlere teşekkürlerini dile getirerek, "Çocuğumda anne karnındayken gelişme geriliği tanısı konuldu. Doğduktan sonra da tanı ortaya çıktı. O günden bu yana bayağı yoğun tedavi geçirdi. Özel çocukların bakımı çok zor. Rabbim bütün anne ve babalara güç kuvvet versin, bizlere de. Çocuğumun yürütece ihtiyacı vardı. Özel gereksinimli bir yürüteç, imkanlarımız el vermediği için alamadık. Asker ağabeylerimiz var olsun, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbim hepsinden razı olsun. Rabbim askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin" dedi.

Askerlerden Depremzede Bekir\'e Destek
Kaynak: İHA

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