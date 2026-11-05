Aşkın Genç, KEPSAŞ\'ın 630 milyon yatırım ve 675 milyon çekim iddiasına yanıt istedi

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki KEPSAŞ'ın Hedef Fonu'na 630 milyon lira yatırıp 675 milyon lira çektiği iddiasına ilişkin, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin kaynaklarının nerede, nasıl kullanıldığını ve bu işlemlerden ne kadar kazanç ya da zarar edildiğini Kayseri halkının bilmeye hakkı vardır" açıklanmasını yaptı.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin (KEPSAŞ) Hedef Fonu'na 630 milyon lira yatırdığı ve fondan 675 milyon lira çektiği yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Genç, belediye yönetimine söz konusu işlemlerin hangi tarihlerde ve hangi gerekçeyle yapıldığını sorarak, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin açık, somut ve belgeli yanıt beklediklerini belirtti.

İddiaların basın-yayın organlarında yer aldığını söyleyen Genç, şunları kaydetti:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne kamuoyu adına soruyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketlerinden KEPSAŞ'ın, Hedef Fonu'na 630 milyon lira yatırdığı ve bu fondan 675 milyon lira çektiği yönündeki iddialar bugün bazı basın-yayın organlarında yer almıştır. Bu iddianın açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Kayserili hemşehrilerimin bana verdiği denetim yetkisi ve sorumluluğu ile soruyorum:

KEPSAŞ'ın söz konusu fonda herhangi bir yatırımı olmuş mudur? Olduysa hangi tarihlerde, hangi tutarlarda işlem yapılmıştır?

İddia edilen 630 milyon liralık yatırım ve 675 milyon liralık çekim doğru mudur? Şirketin fonda halen bir varlığı bulunmakta mıdır?

Bu yatırım kararını kim, hangi gerekçeyle almıştır? Belediye yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde midir?

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin diğer iştirak şirketlerinin de aynı fonda veya benzer yatırım fonlarında varlıkları ya da geçmiş işlemleri bulunmakta mıdır?

Söz konusu işlemlerden kamu kaynağı açısından herhangi bir kazanç veya kayıp doğmuş mudur?

Kamu kaynağının kullanıldığı yerde şeffaflık bir tercih değil, sorumluluktur. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ve iştiraklerinin kaynaklarının nerede, nasıl kullanıldığını ve bu işlemlerden ne kadar kazanç ya da zarar edildiğini Kayseri halkının bilmeye hakkı vardır. Yetkililerden bu sorulara açık, somut ve belgeli yanıtlar bekliyoruz. Halkın bize verdiği denetim sorumluluğu gereği sürecin takipçisi olacağız."