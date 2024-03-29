ASO'da 'İkinci Yüzyılda Yapay Zeka' Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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ASO'da 'İkinci Yüzyılda Yapay Zeka' Paneli Düzenlendi

Ankara Sanayi Odası'nda (ASO), alanında birçok uzman ismin de katıldığı 'İkinci Yüzyılda Yapay Zeka' paneli düzenlendi. Panelde, 'Yazılım' ve 'Endüstri 4.0' gibi konular masaya yatırıldı. Yapay zekanın insan hayatını kolaylaştırma ve hukuk alanındaki entegrasyonu da tartışıldı. Panele, ASO Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, Prof. Dr. Olgun Değirmenci, Dr. Cenk Deniz Mendi, Dr. Zümrüt Müftüoğlu, Serkan Kalınöz ve öğrenciler ile akademisyenler katıldı.

29.03.2024 17:45
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ASO'da "İkinci Yüzyılda Yapay Zeka" paneli düzenlendi

ANKARA - Ankara Sanayi Odası'nda (ASO), alanında birçok uzman ismin de katıldığı "İkinci Yüzyılda Yapay Zeka" paneli düzenlendi.

Ankara Sanayi Odası'nda Zafer Çağlayan Meclis Salonu "İkinci Yüzyılda Yapay Zeka" paneline ev sahipliği yaptı. Alanında birçok isimin de katıldığı panelde, "Yazılım" ve "Endüstri 4.0" gibi konu başlıkları masaya yatırıldı. Bunun yanı sıra yapay zekanın insan hayatını nasıl kolaylaştırabileceği ve hukuk alanındaki entegrasyonu da panelde tartışıldı.

Panele; ASO Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, Prof. Dr. Olgun Değirmenci, Dr. Cenk Deniz Mendi, Dr. Zümrüt Müftüoğlu, özel bir firmada teknik müdür pozisyonunda çalışan Serkan Kalınöz ve söz konusu alanlarda çalışmalarda bulunan öğrenciler ile akademisyenler katıldı.

ASO Yazılım Sanayi Komitesi Başkanı Nuray Başar, burada yaptığı konuşmada, "Yapmış olduğumuz etkinlikler, ziyaretler sonucu üye sayımızı tamamlayarak nace kodu 62.01.01 olan meslek mensupları için '35-Bilgisayar Sanayi Yazılım Meslek Komitesinin' kuruluşunu 5 yıl önce gerçekleştirdik. Bugün 600'e yaklaşan üye sayımızla Ankara Sanayi Odasının en büyük komitelerinden birisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Komitenin, sektörel çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da öncülük oluşturduğunu belirten Başar, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda; toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelikleri arasına aldı. Birleşmiş Milletler Kadın Erkek Fırsat Eşitliği sözleşmesinin imzalanması için bir ön çalışma yapıp yönetim kurulumuza sundu. Yönetim Kurulumuzun desteği ve çalışmaları ile birlikte Weps sözleşmesini imzaladık. Türkiye'de ilk kez bir Oda bu sözleşmeyi imzalamış oldu. Oluşturduğumuz çalışma grubu ile birlikte projeler üretmeye çalışıyoruz. Weps sözleşmesi Komitemizin gurur kaynağıdır."

Dijitalleşmenin hayatın her alanında olduğunu ifade eden Başar, yenilikçi teknolojiler çağında olduklarını aktardı.

"Yapay zeka iş hayatında ciddi bir gündem olarak yerini aldı"

Endüstri 4.0 ile birlikte sanayide, üretimde dijitalleşmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını söyleyen Başar, "Yapay zeka artık gerek günlük yaşamımızda gerekse iş hayatımızda ciddi bir gündem olarak yerini aldı. Geleceği yakalayabilen, çağın teknolojisini kendine uyarlayabilen, ülkemiz için üretebilen insanlar için bizler de kendimize vazife çıkarıp çalışmalara başladık" diye konuştu.

"Yapay zekayı hayatımızın her alanında hisseder olduk"

Yapay zekanın önemine işaret eden Başar, "Beğenelim, beğenmeyelim ya da kabul edelim, etmeyelim güvenlik, sağlık, tarım, enerji, madencilik, ulaşım, sanayi, ürün pazarlama gibi yaşamın bütün alanlarını temelden değiştirme gücüne sahip olmasıdır. İnsanlık tarihindeki en önemli bilimsel gelişme olarak nitelendirilen yapay zekanın her geçen gün hayatımızdaki yerini daha fazla hisseder olduk" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de yapay zeka yol haritası ile ilgili çalışmalarında başlatıldığına dikkati çeken Başar, şöyle konuştu:

"Bu çalışmaların hedefi gerçekleştirmeye yönelik olması için beraberinde işgücü, eğitim ve teknoloji ayaklarında yapılması gerekenler vardır. Yaşam boyu öğrenme, firmaların endüstri 4.0'a uygunluğu, üniversite - sanayi işbirliği, okullarda müfredatın güncel tutulması, finansmana kolay erişim gibi birçok konu başlığını burada sayabiliriz."

Prof. Dr. Olgun Değirmenci ise yaptığı konuşmada, "Sanayi devriminden sonra ABD ve İngiltere'de yönlendirilmesinde farklılıklar vardır. Sanayi devriminden sonra İngiltere'de işçi ücretleri düştü. ABD'de arttı. Aynı devrim. Niye bir yerde düşürdü diğer yerde arttırdı? Yaklaşım farklılığından dolayı" dedi.

Dr. Cenk Mendi ise "Biz yapay zeka enstitüsü olarak Ar-Ge koordinasyonu yapmak, yapay zeka ekosistemini katalizasyon görevi görmek üzerine kurulmuş bir enstitüyüz. Cumhurbaşkanlığı yapay zeka stratejilerinde de esasında tanımlanmıştır. Bu görevlerin bir kısmı da yapay zeka enstitüsüne verilmiş durumdadır" diye konuştu.

Dr. Zümrüt Müftüoğlu ise şu ifadelere yer verdi:

"Son yıllarda yapay zekayı deneyimledikçe maalesef zorlukları o kadar tartışıyoruz ki hemen hemen her platformda fırsatlarını gölgede bırakıyor oldu. Aslında fırsatlarına baktığımız zaman özellikle pandemi süreci ile birlikte biliyorsunuz birçok ülke dijitalleşme takvimini öne almak durumunda kaldı. Türkiye Cumhuriyeti de aynı aksiyonu almak zorunda kaldı. Dijitalleşme dediğimiz zaman da en önemli unsurlardan bir tanesi yapay zeka teknolojilerinin artık rutin hayatımıza entegre olmasıydı."

Serkan Kalınöz ise "Teknolojiye karşı bir direnç ve teknolojiye adapte olamama gibi bir korku. Dolayısıyla bu gibi durumla sıkça karşılaşıyoruz. En altta çalışa işçi tabakasından herkesle konuşarak bu projelerin sizlerle bir zoru yok. Önemli olan süreçleri iyileştirmek. Sizin işinizi kolaylaştırmak. Nerede kullanılacağını çok ön göremiyorlar" dedi.

Oğuz Yılmaz ise yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği müktesabıtına vurgu yaptı. Dünyadaki yapay zeka alanındaki gelişmeleri işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin bu alanda önemli işlere imza attığını söyledi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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