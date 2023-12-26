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Asrın felaketinde hayatını kaybeden polis memuru yapay zekayla konuştu - Son Dakika
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Asrın felaketinde hayatını kaybeden polis memuru yapay zekayla konuştu

Hatay'da depremde hayatını kaybeden polis memuru Barış Berber'in adının yaşatılması için kız kardeşi tarafından kütüphane açıldı. Diyarbakır'da yaşayan Dijital İçerik Üreticisi Adem Ulusoy, Barış Berber'in ses kayıtlarını kullanarak yapay zeka ile onun kendi sesiyle konuşmasını sağladı.

Asrın felaketinde hayatını kaybeden polis memuru yapay zekayla konuştu
26.12.2023 - 22:27,
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- ÖZEL) Asrın felaketinde hayatını kaybeden polis memuru yapay zekayla konuştu

Polis memurunun hatırasını yaşatmak için kardeşi kütüphane açtı

DİYARBAKIR - Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden polis memuru Barış Berber'in adının yaşatılması için kız kardeşi tarafından kütüphane açıldı. Diyarbakır'da ikamet eden Dijital İçerik Üreticisi Adem Ulusoy ise, hayatını kaybeden polis memurunu yapay zeka ile kendi sesiyle konuşturdu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerde Hatay'da ikamet eden polis memuru Barış Berber ile 5 aylık hamile eşi Nurbeniz Berber hayatını kaybetti. Barış Berber'in kız kardeşi Deniz Berber, sosyal medyadan ağabeyinin profilinde gezinirken 26 Şubat 2014 tarihinde "Eller silah değil, kalem tutmalıdır" yazılı paylaşımını gördü.

Bunun üzerine Deniz Berber, ağabeyinin hatırasını yaşatmak adına Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi'nde kütüphane açtı. Deniz Berber, sonrasında sosyal medya üzerinden Diyarbakır'da ikamet eden Dijital İçerik Üreticisi Adem Ulusoy'a ulaştı. Kütüphanenin daha anlamlı kılınması için Ulusoy, Barış Berber'in ses kayıtlarını kullanarak, onun kendi orijinal sesinden bir çalışma yaptı. Çalışmada eşiyle depremde nasıl hayatını kaybettiğini anlatan Barış Berber, sevdiklerine ve meslektaşlarına selam gönderdiğini anlatıyor.

Mesaj içeriği hakkında konuşan Dijital İçerik Üreticisi Adem Ulusoy, "6 Şubat depremi maalesef ülkemizi derin bir yasa boğdu. Memleketim Hatay Antakya. Depremden en çok etkilenen illerden biriydi. Hemşerim olan Deniz Berber sosyal medyadan bana ulaşarak depremde vefat eden ağabeyi hakkında çalışma yapmamı istedi. Ben de bununla ilgili ne yapabilirim diye düşündüğümde kendisinin birebir ses kaydını alarak ona bir veda mesajı gibi metin hazırladım. Bunu yapay zeka ortamında birleştirdim. Ortaya bir sonuç çıkardık" dedi.

Çalışmayı yaptığında ailesinin teşekkürünü aldığını ve duygulandıklarını dile getiren Ulusoy, "Rahmetli Barış Berber Antakya'da görev yapan bir polis memuruydu. 6 Şubat depreminde 5 aylık hamile eşiyle birlikte maalesef vefat etti. Rahmetlinin kardeşi Deniz Berber, Barış'ın daha önce bir paylaşımını görmüştü. Eller silah değil, kalem tutmalıdır diye. Bu sözünden çok etkilenen kardeşi Deniz, önce Hatay Samandağ ilçesindeki Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi'nde Barış'ın aziz hatırasını yaşatmak adına kütüphane açtırdı. Bu kütüphaneyi zenginleştirmek için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, kendisi ve ailesinin rızasıyla yapay zeka ile kendi sesini seslendirdik. Yaptığımız çalışma çok duygu yüklü oldu. Barış'ın hem kardeşi hem annesi telefonla arayıp teşekkür ettiler" ifadelerine yer verdi.

Ulusoy, son olarak şunları söyledi:

"Hayatını kaybedenler her ne kadar gerçek ortamda yanımızda olmasalar da onları bu şekilde ruhlarına bir faydamız olduysa bizlere ne mutlu."

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Hatay, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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