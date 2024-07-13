Asrın felaketinde iş yerleri yıkıldı... 30 yıldır terzilik yapan kardeşler, mesailerini konteyner iş yerinde sürdürüyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asrın felaketinde iş yerleri yıkıldı... 30 yıldır terzilik yapan kardeşler, mesailerini konteyner iş yerinde sürdürüyorlar

Geniş Video İzle

Hatay'da 30 yıldır terzilik yapan ve 12 yıldır birlikte çalışan 2 kardeş, depremde işyerlerinin yıkılmasının ardından konteyner iş yerinde terzilik mesleğine devam ediyorlar. Şartların zorluğuna rağmen mesleklerini severek sürdüren kardeşler, depremden sonra birlikte çalışmaya devam ediyorlar.

13.07.2024 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asrın felaketinde iş yerleri yıkıldı... 30 yıldır terzilik yapan kardeşler, mesailerini konteyner iş yerinde sürdürüyorlar

HATAY - Hatay'da 30 yıldır terzilik yapan ve 12 yıldır birlikte çalışan 2 kardeş, şartlar ne olursa olsun ömür verdikleri ve sevdikleri terzilik mesleğini konteyner da devam ettiriyorlar.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Depremin en çok hasar verdiği Antakya ve Defne ilçelerinde birçok işyeri yıkılınca pek çok esnaf, işlerine prefabrik çarşılar ve konteynerlerde devam ettiriyorlar. Depremzede esnaf 40 yaşındaki Seher Gültekin ve 45 yaşındaki Semire Gültekin kardeşler, depreme Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yakalandı. Depremlerde işyerleri ağır hasar alan Gültekin kardeşler, 30 yıldır yaptıkları terzilik mesleğinden vazgeçmeyerek konteyner iş yerinde yeni bir ticari hayata başladılar. Ömür verdikleri terzi mesleğini zor şartlara rağmen 12 yıldır birlikte devam ettiriyorlar.

"Şartlarımız zor olsa da mesleğimizi severek yapıyoruz"

30 yıldır terzilik yapan ve 12 yıldır ablasıyla birlikte çalışan Seyhan Gültekin, "Ben 30 yıldan beri terzilik mesleğine başladım ve devam ettiriyorum. 2012 yılında ablamla beraber işyeri açmaya karar verdik. Abla kardeş olarak 2012 yılından beri terzilik mesleğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Asrın felaketi olan depremde işyerimiz ve evimiz yıkıldı. Kendimizi ait bir işyerimiz vardı ama yıkıldı. İşyeri yıkılınca konteyner temin ettik. Konteyner da şu anda mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben işyeri açmadan daha önce farklı atölyelerde ve çarşıda çalıştım. Ablamda benim gibi farklı yerde çalıştı. 2012 yılında beraber işyeri açmaya karar verdik. Depremden sonra da ayrılmadık. Beraber çalışıyoruz. Şartlarımız zor olsa da mesleğimizi severek yapıyoruz. Konteyner da çalışmak biraz daha zor ama tüm bu zorluklara rağmen mesleğimizi severek yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Kardeşimle beraber bu konteyner da 30 mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz"

12 yıldır kardeşiyle birlikte günde 10 saat mesai yapan Semire Gültekin, "Ben 30 yıldan beri terzilik yapıyorum. Kardeşimle beraber konteynerde yaşam şartları ve çalışma şartları çok daha ağır oluyor ama yine de işimizi severek yapmaya çalışıyoruz. Kardeşimle beraber bu konteyner da 30 mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Günün 10 saatini burada geçiriyoruz. Terzilik işleri eskisi gibi olmasa da biz yine toparlanmaya çalışıyoruz. Depremden önce işler çok daha iyiydi. Şimdiki zamanda fazla insan olmadığı için fazla iş de olmuyor ama tüm bunlara rağmen işimizi severek yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asrın felaketinde iş yerleri yıkıldı... 30 yıldır terzilik yapan kardeşler, mesailerini konteyner iş yerinde sürdürüyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
08:35 Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdi Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi
08:09 Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
09:19 Bülent Ersoy’un garsona ’’Çirkinsin’’ demesi tepki çekti Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti
08:24 Beşiktaş, transferi açıkladı Ciro Immobile İstanbul’a geldi Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul'a geldi
07:43 Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay’a hapis cezası Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası
01:11 Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı
00:45 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklandı
22:47 İzmir’de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa’da terlikle gezerken yakalandı İzmir'de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa'da terlikle gezerken yakalandı
22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 09:53:23. #1.13#
SON DAKİKA: Asrın felaketinde iş yerleri yıkıldı... 30 yıldır terzilik yapan kardeşler, mesailerini konteyner iş yerinde sürdürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement