Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 94. yılında Menemen'de anıldı - Son Dakika
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Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 94. yılında Menemen'de anıldı

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 94. yılı nedeniyle İzmir'in Menemen ilçesinde anma töreni düzenlendi.

23.12.2024 14:16
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Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 94. yılı nedeniyle İzmir'in Menemen ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kubilay ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Topçu Üsteğmen Emre Çelik, Asteğmen Kubilay ile bekçiler Hasan ve Şevki'nin, Cumhuriyet'i ve inkılapları korumak adına canlarını feda ettiğini söyledi.

Topçu Üsteğmen Çelik, şunları kaydetti:

"Bizim için Kubilay olmak, vatanseverlik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, bilimi ve aklı rehber edinmek, kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu olmak, Cumhuriyet değerleriyle bayraklaşan vatan toprakları uğruna canını seve seve vermektir. Aziz şehitlerin koruduğumuz bu mukaddes emanetine yönelecek tüm saldırılar, bu ülkenin vatansever evlatlarının azim ve inanç dolu göğsüne çarpacak ve yok olacaktır."

Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı.

Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 94. yılında Menemen'de anıldı - Son Dakika


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