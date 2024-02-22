Ankara AŞTİ'ye güneş enerji panelleri yerleştirildi - Son Dakika
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Ankara AŞTİ'ye güneş enerji panelleri yerleştirildi

Ankara AŞTİ\'ye güneş enerji panelleri yerleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla AŞTİ'ye güneş enerji panelleri yerleştirdi. AŞTİ çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali, gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştürerek AŞTİ'deki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak.

22.02.2024 13:31
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Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), enerjide tasarrufu sağlamak amacıyla Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'ne (AŞTİ) güneş enerji panelleri yerleştirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, AŞTİ çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali'nin (GES) çalışmaları tamamlandı.

Panellerin gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştüreceği ve AŞTİ'deki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacağı belirtildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, çalışmayla ilgili, "Önce AŞTİ'yi şimdi de enerjisini yeniledik. AŞTİ çatısına kurduğumuz güneş enerji santrali çalışmalarını tamamladık. Panellerimiz gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştürecek ve AŞTİ'de enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50'si yenilenebilir enerji kaynağından karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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