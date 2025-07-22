Astım Hastası Eş için Lavanta Bahçesi - Son Dakika
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Astım Hastası Eş için Lavanta Bahçesi

22.07.2025 11:52
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Niyazi Selvi, astım hastası eşi için Sivas'a göç edip köyünde lavanta bahçesi kurdu.

Samsun'da yaşayan ve astım hastası eşinin özellikle yaz aylarında rahat nefes alabilmesi için memleketi Sivas'a yerleşen 58 yaşındaki emekli Niyazi Selvi, köyünde lavanta bahçesi kurdu.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken 2020 yılında emekli olan Selvi, bir ilaç fabrikasından emekli olan astım hastası eşi Muazzez Selvi ile bir süre Samsun'da yaşamaya devam etti.

Selvi, astım hastası eşinin nemli havada zorlanması ve doktorların kuru havayı tavsiye etmesi üzerine Ulaş ilçesindeki Tecer köyüne ev yaptı.

Boş kalmamak için evinin önündeki 1 dönümlük alana da lavanta bahçesi kuran Selvi, hasada hazırlanıyor.

"Eşim burada rahat nefes alıyor"

Niyazi Selvi, AA muhabirine, astım hastası eşinin Samsun'da yaz aylarında oluşan nem nedeniyle zorluk yaşamasıyla 35 yıl sonra memleketine döndüğünü söyledi.

Köyüne yaptığı evin önüne uğraş için domates ve patates ektiğini, bundan randıman alamayınca internetten lavanta üretimini araştırdığını belirten Selvi, Kasım 2023'te lavanta bahçesini kurduğunu ifade etti.

İnsanların sevdiği işi yapması gerektiğini vurgulayan Selvi, "Eşimin astım rahatsızlığı var ve 4-5 ilaç kullanıyordu. Doktorlar Samsun'un rutubetli havasının eşime iyi gelmediğini ifade etti. Biz de 'memleketimize gidelim' dedik ve emekli olduktan sonra köyümüze ev yaptık. Mayıs ayında gelip kasım ayı gibi gidiyoruz. Eşim burada rahat nefes alıyor, kendini buluyor." diye konuştu.

Selvi, evlerinin önünde oluşturdukları lavanta bahçesinin vatandaşlar tarafından da rağbet gördüğünü dile getirdi.

Lavantaları 1,5 ay sonra hasat edeceğini kaydeden Selvi, "Tohumlarını çıkartarak düğün ve kınalarda süs kesesi olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. İleriye dönük projelerimiz var. Bahçemiz güzel, ulaşım kolay. Bahçemizin yanındaki tarihi köprünün tadilatı bittikten sonra çay bahçesi yapmayı da düşünüyoruz." dedi.

Muazzez Selvi ise doktorların astım hastalığına kuru iklimin daha iyi geleceğini söylemesi üzerine, yaz dönemini eşinin köyünde geçirdiklerini söyledi.

Samsun'un neminin kendisini çok rahatsız ettiğini anlatan Selvi, "Doktorlar kuru iklimde yaşam sürmem gerektiğini söyledi. Hem memleketimiz hem de iklim şartlarının kuru olması nedeniyle buraya geldik. Uzun yıllardır ilaç kullanıyorum. Buraya geldiğimde ilaç kullanmayı unutuyorum. Kuru iklim nedeniyle ilaç kullanmadan idare edebiliyorum ve yaşam kalitem arttı." ifadelerini kullandı.

"Ferah, kafa dinleyici bir ortamdayız"

Selvi, sağlık sorununa çözüm buldukları köyde lavanta üretmeye de karar verdiklerini belirterek, güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

Lavanta bahçesiyle köylerine güzellik kattıklarını ve yenilik getirdiklerini vurgulayan Selvi, şunları kaydetti:

"Herkesin patates, biber dediği şeyi bırakıp lavanta ektik. İleride ne yapabiliriz bunu zaman gösterecek. Şu anda buketleri kurutup kese halinde satacağız. İsteyenlere buket tanzimi yapıp satıyoruz. Eşim uzun yıllar lavanta üretimini takip etti ve bu konuda bilgi sahibi oldu. Ben de onu destekledim, umarım güzel şeylere neden oluruz. Buraya gelmenin bana çok faydası oldu. Birincisi kuru iklim, ikincisi lavantanın güzelliği ve ortamın rahatlığı. Ferah, kafa dinleyici bir ortamdayız. Şehir hayatı insanları strese, gerginliğe ve bir takım hastalıklara sebebiyet veriyor. Yeri, köyü ve imkanı olan herkes topraklarına dönsünler. İklimler güzel. Biz buraya hem hastalığım sebebiyle hem de oluşturacağımız hayallerin peşinden geldik."

Kaynak: AA

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