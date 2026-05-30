Astronomi Meraklısı Öğrenci Dünya Derecesi Kazandı

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda bronz madalya alan Adana Fen Lisesi öğrencisi Deniz Batu Doğru, astronomi ve astrofizikte ilerlemek istiyor.

Küçük yaştan bu yana uzaya ilgi duyan 12. sınıf öğrencisi Doğru, ortaokulda Çukurova Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gördüğü sırada Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (UZAYMER) ziyarette bulundu.

Doğru'nun UZAYMER'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası astronomiye olan merakı daha da arttı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla Adana Fen Lisesini kazanan Doğru, astronomi konusunda daha fazla araştırma yapabilmek adına okulundaki Astronomi ve Astrofizik Kulübüne katılmak istedi. Doğru, sınavda başarılı olarak okulundaki kulübe katılmaya hak kazandı.

Kulüp aracılığıyla ilgi duyduğu alanda araştırmalarını daha da artıran Doğru, geçen yıl TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'na katıldı.

Olimpiyatlar kapsamında mayıs ve aralık ayında yapılan iki sınavı da geçen Doğru, ülke genelinde dereceye giren 25 öğrenciden biri oldu ve bronz madalya kazandı.

Kariyer planına mühendisliğin yanında astronomi ve astrofiziği de ekleyen Deniz Batu Doğru, AA muhabirine, her zaman araştırmalar yaptığı astronomi konusunda kendini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Adana Fen Lisesine yerleşince bu alanda çok büyük bir fırsat yakaladığını anlatan Doğru, şöyle devam etti:

"Fen lisesini kazandığımda zaten çok mutlu olmuştum ama oranın bir astronomi ve astrofizik kulübünün de olduğunu öğrenince daha da çok heyecanlandım. Hemen kulübe girmek için çalışmalara başladım. Herkesin girebildiği bir kulüp değildi. Astronomi ve astrofizik bilginin ve ilginin herkesten bir tık fazla olduğunu göstermen gereken bir yerdi. Bunları yapmak için elimden geleni yaptım. Zaten konu hakkında ilgi ve bilgiliydim. Kulübe girdim ve çalışmalara katıldım."

Doğru, sınavla girdiği kulüp sayesinde güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'na katıldığını anlatan Doğru, geçen yıl mayıs ayında ülke genelinde yapılan sınavla ilk 50 içine girerek ikinci aşama sınava katılmaya hak kazandığını belirtti.

İkinci aşama sınav için TÜBİTAK tarafından yaz aylarında kampa alındığını ifade eden Doğru, burada akademisyenlerden astronomi ve astrofizik alanında lisans ve lisansüstü seviyede dersler gördüğünü söyledi.

"Boş vakitlerimde telefona bakmak yerine orada astronomi ve astrofizik çalıştım"

Astronomi konusundaki merakının öğrendiği her yeni bilgiyle daha da arttığını vurgulayan Doğru, şöyle konuştu:

"Benim konu hakkındaki merakım hiçbir zaman sönmedi. Sürekli yeni şeyler öğrenmek için vakit ayırıyordum. Boş vakitlerimin çoğunu neredeyse tamamen bunun için harcıyordum. Böyle olunca da kamp sürecini başarılı bir şekilde geçirdim. 12'nci sınıfa başlamamla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanmaya hız verdim. Boş vakitlerimde telefona bakmak yerine orada astronomi ve astrofizik çalıştım. Kendi merakımı besleyerek ilerledim. Hayatımdan ders olarak kesinlikle astronomiyi ve astrofiziği çıkarmak istemiyorum. Hayatımın çok büyük, çok sevdiğim bir bölümü. Buna bayağı bir uğraş verdim. Bu uğraşın boşa gitmesini de istemem. Bilgilerimi kullanabileceğim bir alana girmek, hayatımın devamında bunu kullanmak isterim."

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmanın yanı sıra YKS'de mühendislik tercihlerinde ek puan ve yükseköğrenim süresince de belli bir miktar burs alma hakkı elde ettiğini dile getiren Doğru, kariyer planında astronomi ve astrofiziğin de yer aldığını kaydetti.