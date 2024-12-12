Astronot Tuva Cihangir Atasever Niğde'de - Son Dakika
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Astronot Tuva Cihangir Atasever Niğde'de

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, öğrencilere uzay ve astronomi üzerine tavsiyelerde bulundu.

12.12.2024 12:47
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Niğde'de öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atasever, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrencilere astronomi ve uzay teknolojileri alanlarında ilerlemek isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

Uzay çalışmaları hakkında bilgi veren Atasever, önemli testlere ve eğitimlere tabi tutulduklarından bahsederek, gelecekte birçok gelişmeye ışık tutacak deneyler üzerinde de çalıştıklarını bildirdi.

Atasever, ayrıca Niğde Fen Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Astronot Tuva Cihangir Atasever Niğde'de - Son Dakika

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